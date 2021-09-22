Emeklilik yaşına 6 yıl kalan kadın memur daha önce nasıl emekli olabilir?

Hizmet yılını doldurmuş, ancak emeklilik yaşı ileriki yıllarda olan kadın memurlar, daha erken emekli aylığı bağlanması için nasıl bir yol izleyebilirler?

2008 yılı Ekim ayından önce işçi, esnaf, memur gibi çalışılmış hizmetleri olanlar hakkında 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanuna göre; son 7 yıl hizmetler içerisinde 3 yıl 6 ay ve daha fazla hizmetler hangi statüde geçmiş ise o statü esas alınarak emeklilik hakkı kazanılır. Yani bu süre işçi ise işçi olarak, memur ise memur olarak emeklilik şartlarına tabi olunur.

Memur statüsünden emekli olabilmek için aranılan şartlar genel olarak işçi statüsünden emekli olacak kişilere nazaran dezavantajlı olabilmektedirler.

Yani, memurların emeklilik yaşının yerine getirilmesinde en önemli husus, memurların 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süreleridir. İşçilerde ise 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresi değil, bu tarihe kadar olan sigortalılık süresi emeklilik yaşını belirlemektedir. Bu durum işçi statüsünden emeklilik yaş şartını ve hizmet şartını yerine getirmede avantaj sağlamaktadır.

Durum böyle iken, ilk sigortalılık başlangıcı işçi statüsünde 1/9/1990 olan ve halen memur statüsünde görevini yapan, ancak memurluk statüsündeki emeklilik yaş şartı 54 yaş şartına tabi olan ve bu yaş şartını da 2027 yılında yerine getirecek olan kadın memur bu süreyi beklemeden daha erken nasıl emekli aylığı bağlanmasına hak kazanabilir?

Aylık bağlanmak suretiyle erken emeklilik için tek bir uygulamanın olacağını değerlendirmekteyiz. Bu yol haritası da, kadın memurun, memurluktan istifa edip işçi statüsünde çalışmaya başlaması ve işçi statüsünde en az 3 yıl 6 ay görev yaptıktan sonra emekliliğini istemesi ile mümkün olacaktır. Yani bu durumda emeklilik yaş şartı olarak memurluk şartına tabi olmayacak, işçilik şartlarına tabi olacaktır. Bu durumda da işçi şartlarında emeklilik yaşı 47 yaşını doldurduğu tarih olacak, ayrıca hizmet süresi de sadece 5450 gün olacaktır.

Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylığı bağlanmadan yaşı tamamlama uygulaması da bulunmaktadır. Ancak bu durum, hizmet süresini tamamlayıp emeklilik yaşını çalışmadan bekleyenlerin tercih ettiği bir durumdur. Bu durumda hizmetini tamamlayıp ayrıldıktan sonra emeklilik yaşını doldurdukları tarihte emekli aylığı bağlanmasına hak kazanılır.

Ayrıca, 23/05/2002 sonrası doğum nedeniyle borçlanma yapılması sadece emeklilik hizmet süresini artırır, emeklilik yaşına etkisi olmaz.

Sonuç olarak yapılan açıklamalar çerçevesinde;

1- 54 yaşını dolduracağı tarih olan 27/06/2027 tarihinden daha önce emekli aylığı bağlanması tercih edilirse, yapılacak işlem memurluktan ayrılıp işçi statüsüne geçmek ve işçi statüsünde en az 3 yıl 6 ay çalışarak bu hizmet kadar SGK primlerinin de yatırılması gerekmektedir. Bu durumda memur olarak değil işçi olarak emekli aylığı bağlanması tarihi 3 yıl 6 ayın tamamlanma tarihi olacaktır. Yani 27/06/2027 tarihinden daha erken bir tarih olacaktır. Emekli aylığı bağlanma sistemi de işçiler hakkında uygulanan işlem olacaktır.

2- İkinci olarak, memur olarak emeklilik düşünüldüğünde ise 20 hizmet yılını tamamladıktan sonra görevinden istifa etme kurallarına uygun olarak ayrılması ve memur olarak emekli aylığı bağlanmasına hak kazanacağı tarih olan 27/06/2027 tarihine kadar zorunlu olarak çalışmadan beklemek olabilir. Bu tarihe kadar emekli aylığı bağlanmaz, genel sağlık sigortası primleri tarafınca karşılanır, bu tarih dolduğunda ise müracaat edilmek suretiyle memurlar için uygulanan aylık bağlama sistemi dahilinde emekli aylığı bağlanır ve emekli ikramiyesi ödenir.

3- Belirttiğimiz açıklamalar kapsamında düşünceniz olduğunda ise yine de bu işlemler öncesinde SGK'ya yazılı olarak başvuruda bulunup Kurumun görüşünün alınmasında da fayda olacağını düşünüyoruz.