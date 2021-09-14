Cumhurbaşkanı'nın ABD çantasında üç kritik dosya

19-22 EYLÜL ARASINDA AMERİKA'YA GİDECEK

Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'ne katılım için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve dosyasında neler olacak? Erdoğan'ın bu yılki gündeminde salgın, göç ve iklim değişikliğinin daha ağırlıklı yer alması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI VE AŞI ADALETSİZLİĞİ GÜNDEMDE

Küresel adaletsizlik, terörizm ve İslamofobi de o dosyada olacak. Erdoğan'ın Türkiye'nin salgın sürecinde birçok ülkeye yaptığı yardımlardan, dünya ölçeğinde aşıya erişim adaletsizliğine kadar geniş bir çerçevede mesaj vermesi öngörülüyor.

DÜNYA ÜLKELERİNE SORUMLULUK MESAJI VERECEK

Dünyanın gözü kulağı Afganistan'da. Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele almasının ardından batıya yönelmesi beklenen göç riski de yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı'nın "Türkiye'nin bir göçmeni daha alabilecek kapasitesinin olmadığı" tespitine, aynı zamanda dünya ülkelerinin göç meselesinde sorumluluk almaları gerektiğine değinmesi de bekleniyor.

ERDOĞAN ATILABİLECEK ADIMLARA DİKKAT ÇEKECEK

Akdeniz ülkelerinin eş zamanlı mücadele ettiği devasa orman yangınları ve diğer ekstrem hava olayları küresel iklim değişikliğinin önemine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında iklim değişikliğe karşı atılması gereken adımlara da dikkat çekmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanının zirve marjındaki temasları da önemli. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN'IN KİTABI DÜNYA LİDERLERİNE TAKDİM EDİLECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı da dünya liderlerine takdim edilecek.

Erdoğan'ın ABD ajandasında Manhattan'daki Türk evinin açılışı da var.