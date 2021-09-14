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Taksilerde tarife değişikliğinde uzun kuyruklara çözüm

Taksimetrelere yeni tarife geçerlilik tarihinden 20 gün öncesinde yüklenmeye başlanabilecek.
14 Eylül 2021 19:04
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Taksilerde tarife değişikliğinde uzun kuyruklara çözüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Taksimetrelerde tarife değişikliği sonrasında muayene için 20 günlük süre tanınırken, tarifeye geçiş sürecinde hem taksici esnafının bir an evvel yeni tarifeye geçme isteği hem de ilgili belediyeler ve odaların organizasyonlarını 20 güne yaymaması nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyordu.

Bu sebeple Bakanlık tarafından taksimetre üretici ve ithalatçılarıyla taksimetrelere önceden tarife yüklenebilmesine yönelik teknik çalışmalar yapıldı, riskler ve güvenlik önlemleri ele alınarak ilgili yönetmelikte bazı değişikliklere gidildi.

Değişiklik, özellikle taksi sayısı yüksek illerde taksi tarifelerine ilişkin değişiklik kararı alındığında, taksimetrelere yeni tarifelerin yüklenmesi ve muayenesi sırasında taksicilerin uzun kuyruklar oluşturmasına neden olan hususları iyileştirme amacı taşıyor.

Tarife otomatik olarak devreye girecek

Yönetmelikteki değişiklikle, yeni tarife geçerlilik tarihinden 20 gün öncesinde taksimetrelere yüklenmeye başlanabilecek. Yüklenen yeni tarife, ilgili kurumlar tarafından belirlenen tarife geçerlilik tarihinde otomatik olarak devreye girecek.

Tarife devreye girdikten sonra 20 gün içinde yapılması gereken muayene işlemine kadar ise ayarlarına müdahale edilemeyecek şekilde kelebek mühür veya sticker ile korunması gerektiği hükme bağlandı.

Bu değişikliklerin ilgili belediyeler ve odalar tarafından tarife açıklama sürecinde dikkate alınması durumunda bahse konu olumsuzlukların tekrarlanmayacağı değerlendiriliyor.
Anadolu Ajansı
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