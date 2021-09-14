1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
14 Eylül 2021 19:05
+Aa- Yazdır
DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'nin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.

Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan 2 Iraklı gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
14 Eylül 2021 16:49		 'Terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan 8 avukatın yargılanmasına başlandı
14 Eylül 2021 16:00
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
14 Eylül 2021 15:33		 Şanlıurfa'da 4'ü kamu çalışanı 8 kişiye FETÖ gözaltısı
14 Eylül 2021 14:38
Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası
14 Eylül 2021 14:21		 Bylock konuşmalarında adı geçen ihraç doktora hapis cezası
14 Eylül 2021 13:20
Enver Altaylı'nın damadının 'darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi
14 Eylül 2021 11:17		 'Turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
14 Eylül 2021 10:11
Ankara'da FETÖ operasyonu: 102'si mahrem imam 143 gözaltı
14 Eylül 2021 08:45		 Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
13 Eylül 2021 18:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:33 - İki şehir arasındaki mesafe 11 saatten 4-5 saate düşecek!19:28 - Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi19:25 - Komşularına kızan adam pankart astı, zabıta geldi19:22 - 'Üç kardeş' İran'ı rahatsız etti19:19 - Covid-19 laboratuvarında numune sayısı artırıldı19:05 - DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek
19:04 - Taksilerde tarife değişikliğinde uzun kuyruklara çözüm19:03 - Cumhurbaşkanı'nın ABD çantasında üç kritik dosya18:35 - Mahkeme Başkanı: Burası Taliban mahkemesi değil18:33 - Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği bulundu18:30 - Bülent Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı olacak18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:19 - Adana Öğretmenevi'ne A Sınıfı Hizmet Belgesi verildi18:18 - Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu; Asıl mağdur benim18:15 - 'İşsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi mesleksizlik'18:13 - Komandolar Ayancık'tan alkışlarla uğurlandı18:07 - İlik nakli için İzmir'e giden ailenin borcunu polis ödedi
18:01 - Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Kadın doktor 'genel ahlak' gerekçesiyle ihraç edildi
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Öğretmenin tehdidi sosyal medyada yayıldı, müfettiş görevlendirildi
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
PCR testi vermeyen öğretmene para cezası
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşar 1
mumyalamak 1
Bugün olanlar 1
Ertan Çekiç 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 1
norovirüs 1
kelle ütülür 1
uçağa ilk kez üstelik tek başına binmek 1
hastalık yoktur hasta vardır 1
harun kolçak 1
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam