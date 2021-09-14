DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
|14 Eylül 2021 19:05
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'nin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan 2 Iraklı gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
14 Eylül 2021 16:49
|'Terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan 8 avukatın yargılanmasına başlandı
14 Eylül 2021 16:00
|Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
14 Eylül 2021 15:33
|Şanlıurfa'da 4'ü kamu çalışanı 8 kişiye FETÖ gözaltısı
14 Eylül 2021 14:38
|Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası
14 Eylül 2021 14:21
|Bylock konuşmalarında adı geçen ihraç doktora hapis cezası
14 Eylül 2021 13:20
|Enver Altaylı'nın damadının 'darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi
14 Eylül 2021 11:17
|'Turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
14 Eylül 2021 10:11
|Ankara'da FETÖ operasyonu: 102'si mahrem imam 143 gözaltı
14 Eylül 2021 08:45
|Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
13 Eylül 2021 18:54