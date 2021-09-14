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Komşularına kızan adam pankart astı, zabıta geldi

Isparta'da bir vatandaş evinin önüne araç park eden komşularına kızarak, hakaret içerikli bir pankart astı. Olaya tepki gösteren mahalle muhtarı, gerekli yerlere başvurduğunu söyledi. Zabıta da pankartla ilgili işlem başlattı.
14 Eylül 2021 19:25
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Halife Sultan Mahallesi 124. Caddede ikamet eden bir vatandaş komşularının evinin önüne araç park etmemesi için hakaret içeren bir pankart astı.

Pankarta 'Bu evin önüne araç park eden şerefsizdir' yazan vatandaş için Mahalle Muhtarı Veli İşlek, zabıtaya başvuruda bulundu. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ev sahibine ulaşmaya çalıştı.

Şehir dışında olduğu öğrenilen ev sahibi için zabıta, pankartın kaldırılması amacıyla yasal işlemleri başlattı.

"Komşularıyla sürekli kavga ediyor"

Halife Sultan Mahallesi Muhtarı Veli İşlek, ev sahibinin komşularıyla sıkıntıları olduğunu belirterek, 5-6 kişiyle mahkemelik olduğunu söyledi. İşlek, "Ablamız devamlı 'komşular yok balkona çıkıyor, yok dışarıda duruyor' diyor. Yan tarafta Almanya'daki bir ağabeyimiz var onun kiracısı aracını park ediyor. 'Neden benim evimin önüne park ediyorsun' gibisine kavga ediyor. Valilik, emniyet ve zabıta müdürlüğünü çok meşgul eden bir şahıs. Sık sık sıkıntı yaşıyoruz. Komşuları da çok rahatsız. Yandaki apartmanda bir komşusu balkona çıkıyor diye rahatsız oluyor. Vatandaş balkonuna çıkamayacak mı? Belediyeden emekli bir ağabeyimiz vardı, rahat edeceği zaman Çünür Mahallesi'ne taşındı. Hep bunun yüzünden" dedi.

"Benim hakkımda şikayette bulundu"

Ev sahibinin araçların park etmemesi için yasak olmasına rağmen yola duba çaktırdığını ileri süren İşlek, "Benim hakkımda da görevimi yapmadığıma dair dilekçe vermiş. 'Abla komşularla gelelim ne sıkıntınız varsa çözüm bulalım' diyorum 'beni vatandaşla muhatap etme' gibisinden cevaplar veriyor. Sonra beni valiliğe şikayet ediyor. Komşuları emniyete şikayet ediyor" diye konuştu.

"Sorunun tatlılıkla çözülmesini istiyoruz"

Muhtar Veli İşlek, dubalardan dolayı evin önüne zaten araç parkı yapılamayacağını belirterek, "Etraftakilere laf atmacasına bir pankart yaptırmış. Aslında bu suç. Bu konuda gerekli mercilere müracaatımızı yaptık. Onlar da gerekeni yapacaktır. Sorunun tatlılıkla çözülmesini istiyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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