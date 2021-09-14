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İki şehir arasındaki mesafe 11 saatten 4-5 saate düşecek!

Mersin-Antalya arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek toplam 3 milyar 600 milyon lira proje bedeli olan Akdeniz Sahil Yolu Projesinin Silifke etabındaki tünellerde çalışmalar sürüyor. Mersin-Antalya D-400 Karayolunda 11 saat süren zorlu yolculuk, Akdeniz sahil projesinin tamamlanmasıyla 5 saate inecek.
14 Eylül 2021 19:33
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Mersin'den Antalya'ya gitmek isteyen otomobil sürücüleri, eski yoldaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle 7-8 saat süre harcamaktan, tır sürücüleri 11-12 saat direksiyon başında zaman geçirmekten kurtulacak.

Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu (Akdeniz Sahil Yolu) Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu proje kapsamında, Mersin'in Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Silifke-Antalya yolunun acele kamulaştırma kararı çıktığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kurt, acele kamulaştırma kararının çıkmasıyla yolların biran önce biterek vatandaşın hizmetine açılacağını söyledi. Kurt, "11 Eylül tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Silifke-Antalya yolunun acele kamulaştırma işinin çıktığı için öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Silifke Antalya yolu üzerinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde 4 tane tünel imiz olacaktır yol bittiğinde. Tünel çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Acele kamulaştırma sayesinde de işlerin daha hızlı olacağına inanmaktayız. Ayrıca Silifke-Mut yolu üzerinde ise 8 tünelimiz, 6 viyadüğümüz bulunmaktadır. Bu çalışmalarda hızlı bir şekilde devam etmektedir. En kısa zamanda bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine açılacağından hiç şüphemiz yoktur. Biran önce bu yollar bittiğinde İç Anadolu ile Akdeniz sahil yolundan ilçemiz ve yöreye hizmetlerin ve ticari gelişmelerin hızla olacağını düşünmekteyiz. Dört gözle bu çalışmaların bitmesini arzu ediyoruz. İnşallah kısa zamanda biteceğinden de şüphemiz bulunmamaktadır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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