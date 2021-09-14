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New York'taki Türkevi binası açılmak için gün sayıyor

New York'taki Türkevi binası açılış için gün sayıyor. Birleşmiş Milletlerin hemen karşısında yer alan, birçok özelliği ile dünyaya mesajlar veren 171 metre yüksekliğindeki bina, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.
14 Eylül 2021 20:15
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New York'taki Türkevi binası açılmak için gün sayıyor

Temeli 2017 yılında atılan Türkevi binasının açılışı pandemi sebebiyle yaklaşık 1 yıl gecikmeli gerçekleşecek. Açılışı, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

New York'taki Türkevi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyacak.

Birleşmiş Milletlerin (BM) hemen yanı başında inşa ediliyor olması ve New York'un en prestijli noktalarından birinde yer alması Türkevi'ni Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politika hamlelerinin simgelerinden biri haline getirecek.

Lale şeklinde gökyüzüne yükselecek

171 metre yüksekliğe sahip ve 20 bin metrekare alanda inşa edilen Türkevi binası, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyor ve lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor.

Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.

Türkevi binasının kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Türkevi binası, New York'un ikonik binalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Binanın yapımını ise Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlendi.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Türkevi binası, 200 kişilik oditoryumu, toplantı ve sergi salonları ile birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir merkez olacak.

İnşaatı sorunsuz tamamlanmak üzere olan Türkevi binası, önümüzdeki günlerde BM Zirvesi haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.
Anadolu Ajansı
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