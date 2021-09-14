ABD'de alarm! Yoğun bakım ünitesi bulunamıyor
|14 Eylül 2021 20:26
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New York Times'ın derlediği verilere göre güneydeki eyaletlerde her dört hastaneden biri yoğun bakım ünitelerinin yüzde 95'i aşkın oranlarda dolu olduğunu bildirdi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısının en düşük seviyede olduğu haziranda ise 10 hastaneden birinin yoğun bakım servisinin "tehlikeli" seviyede dolu olduğunu bildirildi.
ABD Sağlık Bakanlığının verilerine göre geçen hafta Alabama eyaletinde yoğun bakım ünitelerinin tamamı dolarken, onlarca hasta yatak bulamadı. Alabama Hastaneler Birliği, yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyan hastaların bekleme odalarında ya da ambulanslarda bekletildiğini duyurdu.
Teksas'ta yoğun bakım ünitelerinin yüzde 95'inin kullanımda olduğunu duyuran hastane sayısı haziranda 69 iken geçen hafta 169'a yükseldi. Eyalette yalnızca 700 yoğun bakım yatağı kaldığı bildirildi.
Geçen ay hastanelerin hastalara yer açmak için çadır üniteler kurduğu Houston şehrinde geçen hafta hasta sayısının bir önceki aya göre yüzde 40 arttığı belirtildi.
Florida eyaletinde ise geçen hafta 24 hastanenin yoğun bakım kapasitesinden fazla hastası oldu.
Kovid-19 dışında kritik durumda olan hastalara da yoğun bakım yatağı bulunamadığı bildirildi.
Uzmanlar, yoğun bakım kapasiteleri dolu olan eyaletlerin aynı zamanda aşılanma oranları en düşük eyaletler olduğunun altını çiziyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçen hafta aşı olmayanların olanlara göre Kovid-19 olma riskinin 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat yüksek olduğunu açıklamıştı.
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