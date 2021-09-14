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Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı
Antalya merkezli 22 ilde sosyal medya üzerinden bahis dolandırıcılığı yapanlara yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
|14 Eylül 2021 20:55
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Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle garantili bahis kuponu adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere 22 ilde, 5'i aynı suçtan tutuklu 56 kişi tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 85 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan 24'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürdürülüyor.
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