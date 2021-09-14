Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u görevinden aldı.
|14 Eylül 2021 21:09
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