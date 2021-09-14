Yunanistan bu defa göçmenlere elektrik vererek dövdü
|14 Eylül 2021 21:13
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Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup Faslı göçmen, Yunan güvenlik güçlerine yakalandı.
İddiaya göre, Yunan güvenlik güçleri, göçmenleri dövüp şok cihazıyla vücutlarına elektrik verdi. Daha sonra kıyafetlerini aldıkları göçmenleri, Türkiye tarafına zorla gönderdi.
Türkiye sınırında köylüler tarafından bulunan göçmenlere, giyecek ve yiyecek verildi.
"Geri attıklarında üzerimizde hiç kıyafet yoktu"
Çıplak ayaklarla İstanbul'a geri gitmeye çalışan göçmenlerden Fas uyruklu Raşit Hamid, Yunan sınır güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldıklarını söyledi.
Kendileri gibi yaklaşık 200 kişinin de şiddete uğradığını söyleyen Hamid, "Yunanistan'da bizi yakaladılar ve dövdüler. Vücudumuza elektrik verdiler sonra bizi Türkiye'ye geri attılar. Geri attıklarında üzerimizde hiç kıyafet yoktu. Üzerimizdeki kıyafetlerin hepsini köyden verdiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.
Göçmenler, Edirne'den İstanbul'a gitmek üzere ayrıldı.
Yunanistan, Türkiye sınırına duvar örüyor
Atina yönetimi olası bir göçmen akınına karşı önlemlerini artırmayı amaçlamıştı. Türkiye sınırında kurmaya devam ettiği güvenlik sistemini test etmeye başlamıştı.
Yunanistan'ın, 200 kilometrelik Türkiye sınırında kuracağı güvenlik sisteminde hem fiziksel hem de dijital duvar ve bariyerler yer alıyor.
8 gözetleme kulesi bulunan duvar uzun menzilli kameralar, radarlar ve yapay zekayı kullanan teknolojilerle donatılacak.
Pazarkule'de Meriç Nehri kenarında kurulan duvar 27 kilometre uzunluğunda ve 4,5 metre yüksekliğinde.
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