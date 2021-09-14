Başkasının resmini kullanıp tecavüze uğradığını söylemişti: Erkek çıktı
|14 Eylül 2021 21:17
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Sosyal medya üzerinden yalanlarla oluşturulmak istenen olumsuz algıya her gün bir yenisi ekleniyor. Twitter'da @duygu76814435 isimli bir kullanıcı, iki ay önce tecavüze uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini iddia ederek ne yapacağını bilmeyecek bir halde olduğunu ifade edip yardım çağrısında bulundu.
FOTOĞRAF BAŞKASININ
Ancak hesabın Van'da yaşayan Ramazan U. adındaki 1999 doğumlu bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. Tweetinde bahsettiği gibi ne bir kadın ne de yaşı 17 olan şahıs, başka bir kadına ait fotoğrafı da izinsiz bir şekilde profil resmi olarak kullandı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı inceleme başlattı.
DAHA ÖNCE DE YAŞANDI
Benzer bir olay geçtiğimiz temmuz ayında da yaşanmıştı. İstanbul Sarıyer'de tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu ortaya çıkmıştı. Paylaşımların yapıldığı hesabın tweetlerden 2-3 gün önce açıldığı ve kullanıcısının gerçekte Emre D. adlı kişi olduğu belirlenmişti.
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