Bakan Müşaviri: 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, "İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız" dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SGK'yı batıran da SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanınız. İftiralarla 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız. Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da gereğini yapmayan da bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur" ifadelerini kullandı.