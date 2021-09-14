1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyenin yetiştirdiği aromatik bitkiler ihracat yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce:- "İnşallah tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasıyla yeni pazarların açılmasını sağlayacak, üreticilerimizi destekleyecek ve Sakarya'yı tarımda marka şehir haline taşıyacağız"
14 Eylül 2021 21:32
+Aa- Yazdır
Belediyenin yetiştirdiği aromatik bitkiler ihracat yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Botanik Vadisi'nde yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkilerle ilaç ve kozmetik sanayisine ham madde sağlanmasının yanı sıra ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kocaali, Kaynarca ve Karasu sınırlarından geçen Melen İsale Hattı üzerindeki 3 bin hektarlık alanda 2 milyonu aşkın bitkinin toprakla buluşturulduğu ve bir kısmının hasadına başlandığı belirtildi.

Adaçayı ve lavanta hasadının ardından bugün biberiye hasadının yapıldığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 150 dekarlık alandan 1 tonun üzerinde elenmiş biberiye elde edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vadinin, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline geldiğini, dikimi yapılan 2 milyonu aşkın bitkinin şehrin ekonomisine ve tarımsal iddiasına büyük güç kattığını kaydetti.

Vadide, adaçayı, kuşburnu, melisa, kekik, ıhlamur, akasya, böğürtlen, defne gibi aromatik bitkilerin yeşerdiğini bildiren Yüce, kentte tarımsal verimliliği zirveye çıkarmak için büyük çaba sarf ettiklerine işaret etti.

Yüce, Melen İsale Hattı üzerinde bulunan yaklaşık 70 kilometre uzunluğa sahip atıl alanın değerlendirildiğini anlatarak, Sakarya'nın tarımsal geleceğini garanti altına almak, tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve mümbit topraklardan maksimum verim sağlamak adına çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin, ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayisinde kullanılacağına ve yurt dışına satışı ile ülke ekonomisine katkılar sunulacağına değinen Başkan Yüce, belediye marifetiyle yapılan tarımsal hamlelerin şehrin geleceği için çok önemli olduğunu belirtti.

Yüce, "İnşallah tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasıyla yeni pazarların açılmasını sağlayacak, üreticilerimizi destekleyecek ve Sakarya'yı tarımda marka şehir haline taşıyacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
14 Eylül 2021 18:19		 15 milyonluk İstanbul'da 13 milyon kişi kredi borçlusu
14 Eylül 2021 17:59
Kritik faiz toplantısına ilişkin beklentiler belli oldu
14 Eylül 2021 17:15		 Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddiasına ilişkin gölden numune alındı
14 Eylül 2021 17:00
Belediyeden haksız şekilde çıkarılan 4 işçi Ankara'ya yürüyecek
14 Eylül 2021 15:48		 'Çiftlik Bank' davasında, şirketlerin mali yapısı bilirkişilerce incelenecek
14 Eylül 2021 14:44
Araçlar özel servislerde garantisi bozulmadan tamir ettirilebiliyor
14 Eylül 2021 14:07		 Borsa günün ilk yarısında geriledi
14 Eylül 2021 13:12
Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor
14 Eylül 2021 13:04		 Altının kilogramı 486 bin liraya yükseldi
14 Eylül 2021 12:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - İHA'lar ASELSAN ile görüyor22:15 - Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı toplama kararı aldık22:13 - Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunuldu22:10 - Yanık: Muhalefet yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor21:57 - Bakan Soylu, mülkiye müfettişlerini kabul etti21:45 - Türk aşısı TURKOVAC hakkında merak edilenler
21:32 - Belediyenin yetiştirdiği aromatik bitkiler ihracat yolunda21:27 - Bakan Müşaviri: 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız21:19 - Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı21:17 - Başkasının resmini kullanıp tecavüze uğradığını söylemişti: Erkek çıktı21:15 - Kamu davalarında 'ara buluculuk' dönemi21:13 - Yunanistan bu defa göçmenlere elektrik vererek dövdü
21:09 - Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı20:57 - Yeni iPhone 13 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri20:55 - Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı20:45 - İnşaatında çalıştığı kütüphaneye doktor adayı olarak geliyor20:38 - Ceyhan: Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok
20:36 - Aşı olmayan doktor, koronavirüse yenildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kadın doktor 'genel ahlak' gerekçesiyle ihraç edildi
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Öğretmenin tehdidi sosyal medyada yayıldı, müfettiş görevlendirildi
PCR testi vermeyen öğretmene para cezası
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
Şamil Tayyar'dan istifa eden Genel Müdür hakkında sert sözler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mu da gelir mu da geçer 1
harun kolçak 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
masumlar apartmanı 3
gece telefonun çalması 2
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 1
memur maaşı 1
arjantin 1
çizgi film 3
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
SON İLANLAR
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Geçici 36 İşçi Alacak
İstanbul Estur 7 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Çevre Yönetim 40 İşçi Alacak
Bolu İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam