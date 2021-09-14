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Bakan Soylu, mülkiye müfettişlerini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan mülkiye müfettişlerini makamında kabul etti.
14 Eylül 2021 21:57
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Bakan Soylu, mülkiye müfettişlerini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göreve yeni atanan 21 mülkiye müfettişini makamında kabul etti. Yeni atanan müfettişlere hayırlı olsun dileklerini ileten Soylu, devlet millet hizmetinde yeni bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti. Soylu, 2015 yılı başında 196 mülkiye müfettişi varken bu sayının FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 103'e indiğini, yarı yarıya azaldığını belirtti. Süleyman Soylu son 3 yılda toplam 74 mülkiye müfettişi ataması yaptıklarını, bu atamayla ise 21 kişilik grubun göreve başlayacağını söyledi. Bakan Soylu, bu önemli değişime rağmen 2015 yılında bin 464 rapor üreten teftiş kurulunun, 2020 yılında 3 bin 983 rapor ile tamamladığını söyleyerek, "Dolayısıyla giderek artan bir iş yükünün büyük bir fedakarlıkla omuzlandı" dedi.

Bakan Soylu, "Hem Türkiye, hem de dünya eskisi gibi değil. Sorumluluklar daha fazla, riskler daha fazla ama buna karşın Türkiye'nin kapasitesi de, gücü de daha fazla. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyduğu stratejik aklı daha fazla. İnşallah sizler de bu çerçeve içinde, bugüne kadar devlet hizmetinde edindiğiniz bilgi ve tecrübeyi, kabiliyetlerinizi inşallah bu tablo içinde çok farklı bir noktaya taşımış olacaksınız. Ben bu vesileyle, her birinize başarılar diliyorum. Bizim çok güzel bir duamız vardır: Allah utandırmasın, deriz. İşin özü de bana göre budur. Sorumluluklarımızda başarısız olmamak, milletimize ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mahcup olmamak, bu işin özüdür. Ben sizlerin muvaffak olacağına, aziz milletimizin ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yüzünüzün ak olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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