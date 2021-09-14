Yanık: Muhalefet yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor

Yanık, sosyal medya hesabından, Bakanlığının "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi"ne ilişkin bilgiler paylaştı.

Paylaşımında, sistemin işleyişi ve avantajlarına yönelik bilgi veren Yanık şunları kaydetti:

"Muhalefet, büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Çabaları takdire şayan ama daha çok çalışmaları lazım."