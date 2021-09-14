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Mardin'de orman muhafaza görevlilerine saldırı
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Mardin'de kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki orman görevlisinin saldırıya uğradığını belirterek, saldırganları kınadı.
|14 Eylül 2021 22:53
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OGM, Mardin'de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görevlinin saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırganların kınandığı ve görevlilere geçmiş olsun dileğinin iletildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mardin'de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görev arkadaşımıza gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyoruz. Ekip arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Onların haklarını ve 'Yeşil Vatan'ı korumaya devam edeceğiz."
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