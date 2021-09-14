One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı
Rusya, dünyaya hızlı internet sağlamayı amaçlayan İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi One Web'in 34 uydusunu daha başarıyla uzaya fırlattı.
|14 Eylül 2021 22:54
|+Aa- Yazdır
Rusya Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamaya göre, fırlatma TSİ ile 21.10'da Kazakistan'ın güneyinde yer alan Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi.
One Web'e ait 34 uydu daha Rus yapımı "Soyuz-2.1B" roketiyle uzaya gönderildi. Fırlatılan uydular yaklaşık 3,5 saat sonra uzayda yerleşmeye başlayacak.
Roscosmos'un alt grubu olan Glavcosmos ile Arianespace ve Starsem şirketleri arasındaki ticari sözleşme çerçevesinde yapılan bu fırlatma ile One Web'in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 322'ye yükseldi. Daha önce One Web'in, 2022'ye kadar 650 uyduyu uzaya göndermeyi planladığı bildirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ABD'de alarm! Yoğun bakım ünitesi bulunamıyor
14 Eylül 2021 20:26
|Iphone cihazlarda Pegasus casus yazılımı tehlikesi
14 Eylül 2021 10:27
|Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması
14 Eylül 2021 09:31
|Zorunlu yapmışlardı... İngiltere'den aşı sertifikası kararı
12 Eylül 2021 21:53
|Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sona eriyor
12 Eylül 2021 16:11
|İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı
12 Eylül 2021 15:25
|FBI gizli 11 Eylül belgelerini yayınladı
12 Eylül 2021 15:21
|Pfizer'den itiraf! Uğur Şahin'in ilk aşı teklifini reddetmişler
12 Eylül 2021 12:55
|AYM Başkanı Arslan ve heyeti, AİHM Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı
11 Eylül 2021 12:48
|Dünyanın en iyi kentleri listesinde Türkiye'den de bir şehir var
11 Eylül 2021 10:14