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Evin kapısına ayrımcılık içeren ifadeler yazan zanlı tutuklandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iltica başvurusunda bulunmak için oturduğu evin kapısına etnik köken ayrımcılığını içeren ifadeler yazan şüpheli tutuklandı.
|14 Eylül 2021 22:59
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Menteş Mahallesi'ndeki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan E.A'ya ait evin kapısına etnik köken ayrımcılığını içeren ifadeler yazılmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Site çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, daha sonra ev sahibi E.A. ile görüştü.
Şüpheli tavırlar sergilediği gerekçesiyle gözaltına alınan E.A, emniyetteki ifadesinde, yurt dışına gitmeyi planladığını ve iltica talebinin kabul olacağını düşündüğü için evinin kapısına söz konusu yazıyı kendisinin yazdığını itiraf etti.
İşlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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