Evin kapısına ayrımcılık içeren ifadeler yazan zanlı tutuklandı

EV SAHİPLERİNDEN FIRSATÇILIK! 'EMLAKÇIYIM' DİYEREK KOMİSYON ALIYORLAR Düzce'de özellikle üniversitenin yeni akademik yılı öncesi artan kira fiyatlarının nedenlerini araştıran Düzce Emlakçılar Derneği, daire sahiplerinin kendilerini emlakçı gibi gösterip, öğrencilerden bir kira peşin, bir aylık depozito ve 'emlakçı komisyonu' istediklerini tespit etti. Dernek Başkanı Ömer Kaya, rapor hazırladıklarını ve Ticaret İl Müdürlüğü ile duruma müdahale edeceklerini söyledi.