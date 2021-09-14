'Trol Savcı' için hesap zamanı!

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Twitter'da @HOHMUSTESARI rumuzuyla açtığı hesaptan trollük yapıp, bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere inanılmaz hakaretlerde bulunan kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö. M. G. olduğu ortaya çıkmıştı. Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması üzerine yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö. M. G.'nin kullandığı belirlenmişti.

Bu tespit üzerine vatandaşlara hukuk dağıtması gerekirken, bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Ö. M. G. hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verilmişti. Açığa alınan ve meslekten ihraç edilen Ö. M. G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderilmişti. Savcı Ö. M. G. hakim karşısına çıktı. Ö. M. G., Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

MESAİSİNİ KÜFRE HARCADI MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Vatandaşlara hukuk dağıtması gerektiği mesai saatlerinde, Twitter'dan açtığı sahte hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret eden Ö. M. G., hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmış ve açığa alınarak meslekten ihraç edilmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında adli soruşturma yürütülen Ö. M. G. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

6 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Dava dosyasındaki bilgilere göre; Ö. M. G.'nin kullanımında olan cep telefonu numarasının '@hohmustesari' isimli hesapla entegre olduğu belirlenmişti. Paylaşımlarını gizli cep telefonu ve hat üzerinden yaptığı belirlenen Ö. M. G.'nin hesap hakkında araştırma yapıldığını fark edip, Aralık ayı sonunda hattını kapattığı tespit edilmişti.

ANA KARTI KIRILIP YERİNDEN SÖKÜLMÜŞ

Cep telefonunun fotoğrafları çekilip dava dosyasına konulurken, telefonun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi. Ana kartı kırılan ve hasara gören cep telefonunun üzerinde bu nedenle imaj alma işlemi bilirkişi tarafından yapılamadı.

"İFADESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS"

Ö. M. G. alınan ilk ifadesinde, kullandığı cep telefonunun 31 Aralık 2020 tarihinde bozulduğu için 4 Ocak'ta satın aldığını dile getirdi. Telefonunu çocuğunun suya düşürdüğünü öne sürdü. Bozulan telefonunu 4 ayrı tamirciye götürdüğünü iddia eden Ö. M. G., "Suya düştüğünü söyledim. 2 tanesi telefona elini dahi sürmeden bana bir şey yapılamayacağını söylediler. Diğer ikisi telefonun içini açıp baktıktan sonra parçaların durumunu gördükten sonra tamir edilemeyeceğini söylediler" ifadelerini kullandı. İddianamede Ö. M. G.'nin ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.

YALAN İFADE VERDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerde Ö. M. G.'nin kullanımında olan cep telefonu numarası ile Twitter'a giriş yaptığı tespit edilmişti. Ö. M. G.'nin soruşturma kapsamında verdiği yazılı ve sözlü ifadelerde, sosyal medya (Twitter) hesabının olmadığını beyan ederek açıkça gerçeğe aykırı beyan verdiği ortaya çıkarıldı.

DEVLET GÖREVLİLERİNE HAKARET YAĞDIRMIŞTI

Trol savcı Ö. M. G.'nin, küfürlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve geçtiğimiz aylarda vefat eden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu yer alıyor.