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İçişleri Bakanlığı, aktif siyasi parti sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu açıkladı.
14 Eylül 2021 23:13
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İçişleri Bakanlığı, aktif siyasi parti sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye 'alındı' belgesi verildi. Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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