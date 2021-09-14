1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Volkan Bozkır'ın BM'deki görevi sona erdi

Dışişleri Bakanlığı, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevinin sona erdiğini açıkladı.
14 Eylül 2021 23:31
+Aa- Yazdır
Volkan Bozkır'ın BM'deki görevi sona erdi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, 14 Eylül 2020 tarihinde üstlendiği Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün tamamlamıştır. Genel Kurul Başkanlığı, Birleşmiş Milletler teşkilatında seçimle işbaşına gelinen en üst düzeyli görevdir. Sayın Bozkır, Birleşmiş Milletlerin 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olmuştur. Sayın Bozkır, görevi süresince, Covid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz biçimde devamını sağlamış, uluslararası toplumun vicdanını yaralayan Filistin, Suriye ve Myanmar gibi krizlerin Genel Kurul'da ele alınmasına yönelik çabalara öncülük etmiş ve tüm üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurul'un güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Sayın Bozkır, ayrıca, çok taraflılık ilkesinin güçlendirilmesi, en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışma, doğal afetler ve insani krizlerden etkilenen gruplara destek verilmesi ve kadınların toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi konularına öncelik atfetmiş, resmi ziyaretleri aracılığıyla bu konuları uluslararası kamuoyunun da dikkatine getirmiştir. Sayın Bozkır'ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderlik uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılanmıştır. Sayın Bozkır'ı başarılı Genel Kurul Başkanlığı için tebrik ediyor, halefi Maldivler Dışişleri Bakanı Sayın Abdulla Shahid'e BM 76. Genel Kurul çalışmalarında başarılar diliyoruz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
15 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
15 Eylül 2021 00:01		 İçişleri Bakanlığı, aktif siyasi parti sayısını açıkladı
14 Eylül 2021 23:13
Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı toplama kararı aldık
14 Eylül 2021 22:15		 Yanık: Muhalefet yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor
14 Eylül 2021 22:10
Bakan Soylu, mülkiye müfettişlerini kabul etti
14 Eylül 2021 21:57		 Bakan Müşaviri: 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız
14 Eylül 2021 21:27
Yunanistan bu defa göçmenlere elektrik vererek dövdü
14 Eylül 2021 21:13		 Taliban:Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
14 Eylül 2021 20:22
New York'taki Türkevi binası açılmak için gün sayıyor
14 Eylül 2021 20:15		 YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretecek
14 Eylül 2021 19:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?00:04 - Alınacak kişileri 1 ay önce bildirdi ama dikkate alınmadı00:01 - 15 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:59 - Hızlı ve kolay bilet almak için23:31 - Volkan Bozkır'ın BM'deki görevi sona erdi
23:30 - THY, 1263 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı23:25 - Küresel borçlar rekor tazelerken Türkiye'de azaldı23:20 - Dalgalı seyrini sürdüren altında yükseliş beklentisi23:13 - İçişleri Bakanlığı, aktif siyasi parti sayısını açıkladı23:09 - 'Trol Savcı' için hesap zamanı!22:59 - Evin kapısına ayrımcılık içeren ifadeler yazan zanlı tutuklandı
22:57 - Ev kiralama şirketleri 'Kiralık Balonunu' indirecek22:54 - One Web'in 34 uydusu daha uzaya fırlatıldı22:53 - Mardin'de orman muhafaza görevlilerine saldırı22:49 - Acun Ilıcalı'dan Güntekin Onay'a 'exxen üyeliği' tepkisi22:31 - İHA'lar ASELSAN ile görüyor
22:15 - Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı toplama kararı aldık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Alınacak kişileri 1 ay önce bildirdi ama dikkate alınmadı
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
Memurlara özel %15 ekstra indirim
15 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
harun kolçak 1
delilik 2
çelebi 1
yaşar 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 1
Ertan Çekiç 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 1
çizgi film 2
şu an çalan şarkı 2
virüs 1
SON İLANLAR
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Geçici 36 İşçi Alacak
İstanbul Estur 7 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Çevre Yönetim 40 İşçi Alacak
Bolu İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam