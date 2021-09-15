CHP, Karaca hakkında işlem başlattı
CHP, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında işlem başlattı. Karaca'nın durumu Pazartesi günü MYK'da görüşülecek.
|15 Eylül 2021 08:27
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım
15 Eylül 2021 09:27
|Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
15 Eylül 2021 09:24
|Acun Ilıcalı, İngiliz futbol kulübünü satın alacak
15 Eylül 2021 09:20
|Bakan Müşaviri'nden Özel'e tepki: İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız
15 Eylül 2021 08:56
|'Türkiye asgari ücret cenneti olmuş'
15 Eylül 2021 08:29
|'Türkevi' ile Türkiye diplomasinin merkezinde yer alacak
15 Eylül 2021 08:15
|İl Başkanı Türk kadınına vurulan zinciri savundu
15 Eylül 2021 07:59
|Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
15 Eylül 2021 07:02
|'Avrupa kulak arkası etti: Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim'
15 Eylül 2021 06:15
|Başkanlığını devreden Bozkır'dan mesaj: BM ürkek davranıyor
15 Eylül 2021 05:44