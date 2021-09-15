1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aldatıldığı kadın, tanık olup ilişkiyi reddedince, 'yalan tanıklıktan' hapsi istendi

İstanbul'da eşine sadakatsizliği nedeniyle boşanma davası açan kadın, duruşmada eşinin kendisini aldattığı kadını tanık olarak gösterdi. Mahkemenin çağrısı üzerine tanık olarak duruşmaya gelen ve 'aramızda ilişki yok' diyen sevgili Z.M.Ö. hakkında "yalan tanıklık" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
15 Eylül 2021 08:52
+Aa- Yazdır
Aldatıldığı kadın, tanık olup ilişkiyi reddedince, 'yalan tanıklıktan' hapsi istendi

Milliyet'ten Elif ALTIN'ın haberine göre: Kocasından boşanmak için dava açan L.T.T.B. (52) duruşmada eşinin kendisini aldattığı kadını tanık olarak gösterdi. Ancak Z.M.Ö. (51) mahkemede, müştekinin eşi Ö.T.B. ile aralarında gönül ilişkisi olmadığını söyledi. Aldatılan eş, şüphelinin eşiyle yemek yediği fotoğrafı savcılığa sunarak "yalan tanıklık" suçundan şikayetçi oldu.

57 GÖRÜŞME

Savcılık iddianamesinde, yapılan incelemeler sonucunda, HTS kayıtları incelendiğinde şüphelinin müştekinin eşi ile toplam 57 görüşme kaydının bulunduğu, şüpheli ve müştekinin eşinin 2018-2019 ve 2020 tarihlerinde aynı anda yurt dışına çıkış giriş kayıtlarının tespit edildiği belirlendi. Ayrıca müştekinin eşine ait kredi kartından para çekildiği, aynı şekilde şüphelinin HTS kayıtlarında cep telefonunun aynı tarihte Ayvalık'ta sinyal verdiği tespit edildi.

İddianamede, şüpheli Z.M.Ö.'nün 9 Temmuz 2020 tarihinde tanık olarak dinlendiği, müştekinin eşi Ö.T.B. ile şüpheli Z.M.Ö.'nün gönül ilişkisi bulunduğu, ancak mahkeme aşamasında Z.M.Ö.'nün, müştekinin eşi ile aralarında bir gönül ilişkisi olmadığını, beraber tatile çıkmadıklarını, yurt dışına gitmediklerini, telefonla görüşmediklerini, herhangi bir şekilde bir yerde birlikte yemek yemediklerini söylediği belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS

Bu incelemelerin sonunda savcılık, tanık olarak dinlenen sevgiliye "yalancı tanıklık" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Aynı zamanda Z.M.Ö.'ye zina davası da açıldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM'den engelli kişinin ölümünde yaşam hakkının ihlali kararı
14 Eylül 2021 12:38		 Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
14 Eylül 2021 11:28
4 yaşındaki Saliha yediği nardaki tarım ilacından öldü
14 Eylül 2021 10:42		 Kamu kurumunda müdürden işçiye ' evrakları niye karıştırdın' dayağı!
14 Eylül 2021 10:20
Eşinin mesajlarını ele geçiren geline ceza
14 Eylül 2021 09:51		 Mahkeme karar verdi: Ankapark atıl kalmaya devam edecek
14 Eylül 2021 09:07
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
14 Eylül 2021 08:05		 Azami süreyi aşan araştırma görevlisine kötü haber!
14 Eylül 2021 00:04
HGS geçiş ihlali cezasına emsal karar!
13 Eylül 2021 23:35		 Mahkeme, Maarif Müfettişlerinin yetkisini sordu
13 Eylül 2021 16:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:42 - Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'tır ehliyetli' aday kazandı...09:39 - Yumurta fiyatları kanatlandı...Üreticiler: Zamları tam yansıtamıyoruz09:36 - Müteahhitlerin de gündeminde 'fren' var... Kiralama formülüne yeşil ışık09:33 - Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme09:30 - Sağlık'ta lisans tamamlama sonuçları açıklandı09:27 - Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım
09:24 - Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış09:24 - Araştırma sonucu sızdı: Instagram gençlerde depresyona neden oluyor09:22 - Kiralık evlerde komisyon isteyen ev sahibi bile var!09:20 - Acun Ilıcalı, İngiliz futbol kulübünü satın alacak09:09 - Sünnet için hazırlanan klasik otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi08:59 - 130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
08:56 - Bakan Müşaviri'nden Özel'e tepki: İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız08:52 - Aldatıldığı kadın, tanık olup ilişkiyi reddedince, 'yalan tanıklıktan' hapsi istendi08:47 - Çiftlik Bank davasında Tosuncuk konuştu: Yönetimde vekiller hakimler de vardı08:45 - KHK'lı mağdur mu, mahrem imam mı?08:42 - Anneden büyük ihmal: Yokuş aşağı kayan çocuk arabası bahçeye düştü
08:37 - Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'tır ehliyetli' aday kazandı...
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
Merkez'den kritik hamle: Karşılık oranları 200 baz puan arttırıldı
Gala gecesinde skandal kıyafet: Yarı çıpklak semazen
İşverenler: 10 gençten 9'u makinede çalışmak istemiyor
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Belediye'den Başkanvekiline de VİP makam aracı
Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
köpek 1
çelebi 1
robot filosu 1
arjantin 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 1
şu an çalan şarkı 2
masumlar apartmanı 3
Bugün olanlar 1
harun kolçak 1
divane kuşu 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam