1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış

Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olup olmadığı en merak edilen sorulardan biriydi. Aşı ve maske konusundaki tutumunu yakın zamanlarda onunla görüşen Abdülkadir Selvi yazdı.
15 Eylül 2021 09:24
+Aa- Yazdır
Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul'da zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Kıbrıs gezisi öncesi görüştüğü Asiltürk'ün maske takmadığını öğrendiğini yazdı. Hastalığı sonrası ailesiyle görüşen Selvi aşı da olmadığını söyledi. Selvi'nin yazısı şöyle:

Oğuzhan Asiltürk'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs gezisine katılmak üzere geldiği Esenboğa'daki şeref salonunda karşılaşmıştık. Sohbet ederken maske takmadığı dikkatimi çekmişti. "Maske takmıyor musunuz?" diye sorduğumda, "Maske takmıyorum" demiş, benim şaşırdığımı görünce de maskenin koronavirüsü önlemede yeterli olmayacağını savunmuştu.

Oğuzhan Asiltürk'ün, koronavirüse yakalandığını duyunca bunu hatırladım. O zamanki notlarıma baktım. Aşı olduğunu yazmışım ama hastaneye kaldırıldıktan sonra yakın çevresiyle konuştum, aşı olmadığını söylediler. Ben de ikilemde kaldım.

Oğuzhan Asiltürk'e ve eşine Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah kısa sürede sağlıklarına kavuşarak hastaneden çıkarlar.

Bilmiyorum, ben mi takıyorum yoksa sosyal medyada mı sorun var?

Oğuzhan Asiltürk'ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildikten sonra sosyal medyadan çirkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bazen bunları yazanlar insansa ben insanlıktan istifa ediyorum demek geliyor insanın içinden.

Yazının tamamı için Tıklayınız
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım
15 Eylül 2021 09:27		 Acun Ilıcalı, İngiliz futbol kulübünü satın alacak
15 Eylül 2021 09:20
Bakan Müşaviri'nden Özel'e tepki: İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız
15 Eylül 2021 08:56		 'Türkiye asgari ücret cenneti olmuş'
15 Eylül 2021 08:29
CHP, Karaca hakkında işlem başlattı
15 Eylül 2021 08:27		 'Türkevi' ile Türkiye diplomasinin merkezinde yer alacak
15 Eylül 2021 08:15
İl Başkanı Türk kadınına vurulan zinciri savundu
15 Eylül 2021 07:59		 Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
15 Eylül 2021 07:02
'Avrupa kulak arkası etti: Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim'
15 Eylül 2021 06:15		 Başkanlığını devreden Bozkır'dan mesaj: BM ürkek davranıyor
15 Eylül 2021 05:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:42 - Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'tır ehliyetli' aday kazandı...09:39 - Yumurta fiyatları kanatlandı...Üreticiler: Zamları tam yansıtamıyoruz09:36 - Müteahhitlerin de gündeminde 'fren' var... Kiralama formülüne yeşil ışık09:33 - Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme09:30 - Sağlık'ta lisans tamamlama sonuçları açıklandı09:27 - Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım
09:24 - Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış09:24 - Araştırma sonucu sızdı: Instagram gençlerde depresyona neden oluyor09:22 - Kiralık evlerde komisyon isteyen ev sahibi bile var!09:20 - Acun Ilıcalı, İngiliz futbol kulübünü satın alacak09:09 - Sünnet için hazırlanan klasik otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi08:59 - 130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
08:56 - Bakan Müşaviri'nden Özel'e tepki: İftiralarla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız08:52 - Aldatıldığı kadın, tanık olup ilişkiyi reddedince, 'yalan tanıklıktan' hapsi istendi08:47 - Çiftlik Bank davasında Tosuncuk konuştu: Yönetimde vekiller hakimler de vardı08:45 - KHK'lı mağdur mu, mahrem imam mı?08:42 - Anneden büyük ihmal: Yokuş aşağı kayan çocuk arabası bahçeye düştü
08:37 - Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'tır ehliyetli' aday kazandı...
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
Merkez'den kritik hamle: Karşılık oranları 200 baz puan arttırıldı
Gala gecesinde skandal kıyafet: Yarı çıpklak semazen
İşverenler: 10 gençten 9'u makinede çalışmak istemiyor
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Belediye'den Başkanvekiline de VİP makam aracı
Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehter marşıyla gelip izmir marşıyla gitmek 2
kelle ütülür 1
karşı cinste mide bulandıran özellikler 1
yaşar 2
Bugün olanlar 1
uçağa ilk kez üstelik tek başına binmek 1
harun kolçak 1
umarsız 1
itiraf 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 1
SON İLANLAR
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam