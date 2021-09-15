Meteoroloji açıkladı: Bu üç il ağustosta hiç yağış almadı
|15 Eylül 2021 13:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2021 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu"na göre, ülke genelinde geçen ay 20,9 milimetre ölçülen yağış miktarı, "ağustos yağışları normaline göre" yüzde 52, "geçen yıl ağustos yağışlarına" göre yüzde 73 arttı.
Ege Bölgesi'nde ise ağustosta 1,1 milimetre olarak ölçülen yağış miktarı, ay normaline göre yüzde 87, geçen yıla göre yüzde 89 azaldı. Bölgede ağustos yağışları son 23 yılın en düşük seviyesine düştü.
Ağustosta, normalinde 18,1 milimetre, geçen yıl ise 5,8 milimetre yağışın düştüğü Marmara Bölgesi bu sene ağustosta 9,7 milimetre yağış aldı. Bölgede bu yıl ağustostaki yağış miktarı, normaline göre 46 azalış, geçen yıla göre yüzde 67 artış gösterdi.
Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yağışlarda yüzde 80'den fazla azalma görüldü.
- İzmir, Aydın ve Muğla ağustosta yağmur yağmadı
Ağustosta Marmara ve Ege haricinde tüm bölgeler normallerinin üzerinde yağış aldı. Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Antalya, Mersin'in doğusu, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Ordu, Gümüşhane ve Erzurum çevrelerindeki yağışlar, normallerinin 2 katından fazla arttı.
Ağustos il geneli yağışlarında en fazla yağmur 173 milimetreyle Rize'de görülürken, İzmir, Aydın ve Muğla hiç yağış almayan iller oldu. Kastamonu ve Sinop'ta ise son 91 yılın en yüksek yağışı kaydedildi.
Yağışlı gün sayıları yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde 3 gün ve altında, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Mersin'in doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15 günün üzerinde, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 20-25 gün aralığında gerçekleşti.
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