Obama'dan İstanbul açıklaması: İlkti ve harikaydı
|15 Eylül 2021 23:02
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Obama "Reshape Virtual Summit 2021" çevrim içi programında başkanlık döneminde Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve genç kuşağa ilişkin fikirlerini paylaştı.
ÖVGÜ DOLU SÖZLER
"Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı. (Türkiye) Olağanüstü insanların olduğu olağanüstü bir ülke. Belki de İstanbul'da yaptığım en anlamlı şey inanılmaz genç insanlarla tanışmış olmaktı." diyen Obama, İstanbul'dayken Sultan Ahmet Camisi'ni ziyaret etmenin kendisi için "muazzam" bir deneyim olduğunu söyledi.
"Sultan Ahmet Camisi sizi şaşkına çeviren geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurmanızı sağlayan dünyanın özel tarihi mekanlarından biri." ifadesini kullanan Obama, Başkanlık döneminde etrafında kalabalıklar olmadan bu tür yerleri ziyaret etmenin görkem, dinginlik ve sakinliği takdir edebilmesini sağladığını belirtti.
MEDYAYA GÖNDERME
Ayrıca Başkan olduğu dönemde televizyon haberleri izlemediğini söyleyen Obama, "Çünkü haberler seyirciyi cezbetmek için tasarlanır. Bu yüzden bu televizyonlar herhangi bir günde verilen en sansasyonel haberi yapmak ister ama bu dünyayı etkileyen ya da bir ülkenin istikameti hakkında stratejik uzun vadeli kararlar almaya çalışan benim gibi biri için iyi değil." ifadesini kullandı.
Öte yandan genç nesle ilişkin düşüncelerini paylaşan Obama, yeni fikirlere daha açık olduğunu, bugün gelinen noktada teknolojinin fikirlerini milyonlarca kişiye ulaştırmasına imkan tanıdığını belirtti.
Obama gençlere teknoloji okur-yazarlığı konusunda tavsiyelerde bulunarak, teknoloji ve içerik konusunda sadece tüketen değil üreten, şekillendiren, teknolojiyle kendilerini güçlendiren kişiler olmalarını söyledi.
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