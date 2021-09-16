Kulüpler tribüne oynuyor
|16 Eylül 2021 06:40
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AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı spor yasası teklifiyle ilgili pazartesi günü Meclis'te bir toplantı gerçekleştirildi. Daha önce Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelen AK Parti kurmayları, bu kez de bazı bankaların temsilcilerini dinledi. Teklifin yaklaşık 60 maddeden oluşması beklenirken, yapılan toplantının gündem maddesi, kulüplerin katlanarak artmaya devam eden borçları oldu. Banka temsilcisinin borçları yapılandırma sürecine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.
BORÇLARA YAPILANDIRMA TALEBİ
Öte yandan, bazı büyük kulüplerin daha önce yapılandırılan borçlarının yeniden yapılandırılması ve faizlerin silinmesi yönünde bir talebi olduğu da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Toplantıda da gündeme gelen söz konusu talebe, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin karşı çıktığı belirtildi.
KULÜP MAĞAZALARI ÖNERİSİ
Toplantıda ayrıca, kulüplerin gelirlerini artıracak, borçlanmayı azaltacak adımlar da konuşuldu. Kulüplerin ürünlerinin satıldığı mağazaların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği dile getirilirken, bu mağazaların faaliyetlerinin yurt dışında da artırılması seçeneği üzerinde duruldu. Bununla ilgili kulüplerin uluslararası müsabakalardaki başarısının desteklenmesine yönelik görüşler dile getirildi.
YAYIN GELİRİ FAİZİ ÖDEMİYOR
Bazı kurmaylar ise yürütülen çalışmaya ilişkin, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcunun 17 milyar TL'yi aştığına dikkat çekerek, "Hem başarısız olmuş hem sıkıntıda hem de transfere devam ediyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Şu anda kulüplerin yayıncı kuruluşundan gelen para, faizleri bile ödemeye yetmiyor. Bankalar da kulüpleri destekliyor. 'Derhal müdahale edilmeli. Bizim alacağımızı alın bizi kurtarın' demiyorlar" değerlendirmesini yaptı.
Osman Özgan
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