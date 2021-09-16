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Çanakkale köprüsünün görüntüsü heyecanlandırdı

87 tabliyeden 67'sinin monte edildiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş yolunun büyük bölümü tamamlandı. Köprünün yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bulunan tabliye bölgesindeki görüntüsü heyecanlandırdı.
16 Eylül 2021 07:20
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Çanakkale köprüsünün görüntüsü heyecanlandırdı

Açılışını aylar kalan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 67'sinin montajı tamamlandı. Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları köprünün belirlenen noktalara sırayla yerleştiriliyor.

Çalışma kapsamında iki kule arasında 67 tabliyenin montajı sona erdi. Kalan 20 tabliye için çalışmalar devam ediyor.

GEÇİŞ YOLU BELİRDİ

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının yerlerine monte edilmesiyle köprüde araçların geçeceği yol büyük ölçüde tamamlandı. Toplam uzunluğu 2023 metre olacak tabliye yolunu yaklaşık 100 metre yükseklikten görüntüledi. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprüdeki çalışmaların tamamlanmasıyla Avrupa ve Asya kıtası, Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlanmış olacak. Gece ve gündüz çift vardiya yapılan montaj işlemi süresince bazı günlerde Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı tutuluyor. Diğer günlerde ise belirlenen bölgelerde gemi trafiği tek yönlü işletiliyor.
Yeni Şafak
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