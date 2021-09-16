Eğitimde de bilim kurulunun oluşturulması düşünülüyor
|16 Eylül 2021 06:50
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de toplam nüfus içinde iki doz aşısını yaptıranların oranı ise halen yüzde 50'nin altında. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20'si aşı hakkına rağmen henüz aşısını yaptırmadı. Aşı hakkı tanımlanan 12 yaş üstü nüfusta iki doz aşılama oranı yüzde 60'a ulaşırken, uzmanlara göre toplam nüfustaki aşılama oranı 80'e ulaşmadığı sürece, salgının kontrolünden söz etmek mümkün değil.
Okullarda salgın sürecinin yönetilmesi için Sağlık Bakanlığındakine benzer bir bilim kurulunun, Milli Eğitim Bakanlığında da kurulması tartışılıyor. Bu kurulun, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda karar alıp, il müdürlüklerine iletmesi, ayrıca illerden gelen önerilerin de değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Uzmanlar, "Her il yönetimi kendi okulunu tek tek gezecek. Sınıfların kalabalık oranı belirlendikten sonra gerekirse çifte eğitim-tedrisata geçilecek yerler belirlenecek, öğrenci sayısı azaltılacak. Başka okullardan öğretmen takviyesi yapılacak. Hatta hafta sonu eğitimine kaydırılacak" görüşünü dile getiriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Borlu yapı enjeksiyon malzemesine TÜBİTAK desteği
15 Eylül 2021 22:28
|Bakan Özer: Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalı
15 Eylül 2021 15:34
|MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
15 Eylül 2021 14:56
|Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek
15 Eylül 2021 14:04
|Bakan Özer: Diyarbakır'da 20 yeni ilkokul yapılacak
15 Eylül 2021 13:46
|Diyanet talep olan kurumlarda 'D grubu Kur'an kursları' açacak
15 Eylül 2021 11:13
|TED Üniversitesine 5 yıl süreyle 'tam akreditasyon' hakkı verildi
15 Eylül 2021 09:54
|Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
14 Eylül 2021 21:09
|Proje okulları yönetmeliğindeki 2 maddeye iptal kararı
14 Eylül 2021 17:57
|AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı
14 Eylül 2021 16:13