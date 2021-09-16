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Eğitimde de bilim kurulunun oluşturulması düşünülüyor

Delta varyantının baskın olduğu son üç aydır, Türkiye'de ölüm oranları önceki üç aya göre yüzde 10'dan fazla yükseldi. Okulların açılmasından sonra 6 Eylül'den itibaren artan insan hareketliliği, virüsün Türkiye'deki yayılım hızını da yükseltti
16 Eylül 2021 06:50
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Eğitimde de bilim kurulunun oluşturulması düşünülüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de toplam nüfus içinde iki doz aşısını yaptıranların oranı ise halen yüzde 50'nin altında. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20'si aşı hakkına rağmen henüz aşısını yaptırmadı. Aşı hakkı tanımlanan 12 yaş üstü nüfusta iki doz aşılama oranı yüzde 60'a ulaşırken, uzmanlara göre toplam nüfustaki aşılama oranı 80'e ulaşmadığı sürece, salgının kontrolünden söz etmek mümkün değil.

Okullarda salgın sürecinin yönetilmesi için Sağlık Bakanlığındakine benzer bir bilim kurulunun, Milli Eğitim Bakanlığında da kurulması tartışılıyor. Bu kurulun, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda karar alıp, il müdürlüklerine iletmesi, ayrıca illerden gelen önerilerin de değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Uzmanlar, "Her il yönetimi kendi okulunu tek tek gezecek. Sınıfların kalabalık oranı belirlendikten sonra gerekirse çifte eğitim-tedrisata geçilecek yerler belirlenecek, öğrenci sayısı azaltılacak. Başka okullardan öğretmen takviyesi yapılacak. Hatta hafta sonu eğitimine kaydırılacak" görüşünü dile getiriyor.

Türkiye
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