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Çimento krizini enerji indirimi çözer

İnşaat sektöründe 'pahalı çimento' krizi sürerken, fiyatlardaki artışlar son dönemde iş durdurma eylemlerine yol açtı. Müteahhitlerden ise indirim için yeni bir öneri geldi. Çimentodaki artışların enerji girdilerinden kaynaklandığını söyleyen Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, "Enerji maliyetleri düşerse, çimento fiyatları da düşer" dedi
16 Eylül 2021 07:10
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Çimento krizini enerji indirimi çözer

Pandeminin yaralarını sarmaya başlayan turizm sektöründe yatırımlar da artarak sürüyor. Türkiye'nin turizm potansiyeli en yüksek bölgelerinden İzmir Çeşme'deki Sheraton Oteli, 500 milyon liralık yatırımla Swissötel Residences Çeşme olarak yeni bir kimliğe kavuşurken, proje içinde üç farklı özellikte 110 rezidans ve villalar ile 248 odalı otel yer alacak. Miray İnşaat, Dilek Holding ve ZA Madencilik tarafından 2022 yaz sezonunda Türk turizmine kazandırılacak projeyle yurt dışından zengin turistin bölgeye çekilmesi hedefleniyor.

SADECE ÇİMENTO FİYATI ARTMIYOR

Projenin ayrıntılarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, gündemdeki çimento fiyatı tartışmalarını değerlendirdi. Türkiye'de en hızlı artan ve en pahalı şeyin enerji olduğuna işaret eden İnaç, "Demiri, çimentoyu üretmek için çok ciddi enerjiye ihtiyacınız var" dedi. Bu alanda fiyatları kontrol etmenin yolunun enerjiden geçtiğini kaydeden İnaç, "Doğalgaz fiyatını artırmışsınız, elektrik fiyatını yüzde 180 artırmışsınız. Bütün girdileriniz artmış, 'sen zam yapma' diyorsun. Bir tane kurban seçiyorlar. Diyorlar 'hadi buna yüklenelim, bu fiyatları artırdı' diye... O zaman indirin doğalgaz, enerji fiyatını, ondan sonra o da zam yapmasın" diye konuştu. Çimento ve demirin inşaattaki oranının ayrı ayrı yüzde 7 olduğunu vurgulayan İnaç, şöyle konuştu: "Toplam maliyet içinde yüzde 14'lük paya sahip. Siz yüzde 7'de yüzde 5-10 tasarruf sağlasanız toplam getiri içindeki yüzdesi çok düşüktür. Dikkati başka yere çekmek istiyorlar. Genel bir protesto yapalım fiyat artışlarıyla ilgili, dövize bağlı olarak yaşadığımız sıkıntılarla ilgili. 2014 yılında 2-2.5 TL olan döviz bugün 8.5 lira. Girdilerimizin yüzde 70'i dövizle alakalı."

ÖN SATIŞTA YÜZDE 70'LİK İLGİ

İzmir'e yatırımlarının devam edeceğini ifade eden İnaç, ön satışına başlanan projenin yüzde 70'i için bağlantı kurulduğunu, talebin yüzde 60'ının İzmir'den geldiğini vurguladı. Bazı ülkelerde yabancılara konut satışını yasaklama kararları alındığını belirten Haydar İnaç, "Konut üretilmiyor. Emlaka çok ciddi bir ilgi başladı. Yurt dışında çeşitli fırsatlar var onları araştırıyoruz" dedi. İnaç, fiyatların proje tamamlandığında şimdiki seviyenin yüzde 40 üzerinde olacağını kaydetti.

İnşaat demirinde yüzde 116'yı bulan fiyat artışının yanında yüzde 60'ın üzerinde zamlanan çimento fiyatları da sektörü zora sokuyor. Türkiye Müteahhitler Birliği, kentsel dönüşüm projelerinin aksamaması için adil bir fiyat ortamı isterken, çimento sektörü 'Hala ucuzuz' diyerek problemin sebebi olarak döviz kurundaki artışa işaret ediyor.

ÇEŞME'YE JET HIZIYLA 500 MİLYON TL'LİK YATIRIM KARARI!

Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, 500 milyon TL'lik yatırım değerine sahip olan otel-rezidans projesi için üçlü ortaklığın 1.5 saatlik bir görüşme sonrası hemen kurulduğunu belirtti. Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Dilek de projenin bölgenin amiral gemisi olacağına işaret etti. ZA Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Aydın ise ortaklığın yeni projelerle devam edeceğini söyledi.

600 İLA 700 ARASINDA İSTİHDAM SAĞLANACAK

Projede rezidans fiyatları 563 bin avroyla 10 milyon avro arasında değişiyor. Bodrum'un turizmde basamakları aniden çıkmasının sebebinin yatırımcıların birçok markalı organizasyonu getirmesinden kaynaklandığını anlatan Accor Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, ünlü markaları Çeşme'ye getirmek istediklerini söyledi. Sezgin, proje açıldığında 600-700 kişilik yeni istihdam oluşacağını söyledi.

TÜRKİYE'DEN KONUT ALAN ABD'Lİ SAYISI 3,5 KATINA ÇIKTI

TÜİK verilerine göre, ocak-ağustos döneminde yabancılara 30 bin 849 konut satılırken, bu konutları toplamda 31 bin 242 yabancı satın aldı. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Yılın 8 ayında en çok konut satın alan yabancı uyruklular 4.631 ile Iraklılar oldu. Ocak-ağustos döneminde en fazla konut satış artış hızı yüzde 254 ile ABD vatandaşlarında görüldü. Türkiye'den konut alan ABD vatandaşı sayısı 246'dan 871'e çıktı.

ÖNDER ÇELİK

Türkiye
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