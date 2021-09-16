Fethin sembolü bağımlılara kaldı!

İstanbul'un en önemli miraslarından biri olan Edirnekapı'nın son hali içler acısı durumda. Fatih'in, fethi gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a giriş yaptığı nokta olan Edirnekapı, bakımsız bırakılmasının yanı sıra evsizlerin ve bağımlıların uğrak yeri oldu. Bir çağın kapanıp bir çağın açılmasında geçit olan Edirnekapı'nın surları da sprey boyalarla kirletilmiş durumda.

DÖRT DİLLE YAZILMIŞ KİTABEYİ DE KIRDILAR

Edirnekapı Surları ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunun şehre girdiği Edirnekapı evsizlere mesken oldu. Çevresinde çöplerin de olduğu kapının iç kısmında ise orada yaşayan evsizlere ait eşyalar bulunuyor. Öte yandan turistlere açıklama olması için dikilen dört dilde yazılmış kitabenin kırık olduğu ve duvarlara sprey boya ile yazılar yazıldığı görüldü. Surların ve kapının tarihi hakkında bilgi veren Tarihçi İbrahim Pazan, surların üzerinde yetişen ağaçların da surları yıktığını ve temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

"EVSİZLERE MEKAN OLMUŞ"

Kapının bakım ve onarımının yapılması gerektiğini belirten Tarihçi İbrahim Pazan, "Şu anda İstanbul şehrinin kara surlarının bir bölümünün yakınındayız, Edirne kapıdayız. Fatih'in ordusu bu surların ön kısmında konumlanmıştı. Fetih günü, savaşlar bu suların dibinde cereyan etmişti. Kara surları aşağı yukarı 7 km uzunluğunda, tarihi yarımadanın kara tarafını koruyan surlardır. Bu surların bakımı ve onarımının zor olduğunu kabul ediyorum. Dolayısıyla gönül arzu ediyor ki, turistlerin de cazibe noktası olan İstanbul'un fethinin sembol yerlerinden olan bu tip kapılar, daha bakımlı olsun. Burada şimdi görüyoruz ki evsizlere mekan olmuş, çeşitli yerde yataklar ve elbise kalıntıları var. Bir bakımsızlık olduğu gözleniyor" diye konuştu.

"SURLARDA BTEN AĞAÇLAR, SURLARIN YIKILMASINA SEBEP OLUYOR"

Yetkililerinin burayı temizlemesi gerektiğini söyleyen Pazan, "Buraların daha bakımlı hale getirilmesi, fethin sembollerinden olan kapıların daha bakımlı olması uygun düşmektedir. Bu ağaçlar tarihi yapıların, camilerin duvarlarında, surların üzerinde yetişen bu ağaçlar maalesef tarihi yapıların yıkılmasına sebep oluyor. Benim gözlemim öteden beri tarihi mekanlarda ağaç yetişmesine, imkan verilmemesi lazım. Bunların zaman zaman temizlenmesi lazım. Tekrar yetişmemesi için bir takım tarım ilaçlarının kullanılması lazım. Evsizlerin bıraktığı yataklar, nahoş bir görüntü arz ediyor. Turistlere açıklama olması için bu tür turistik mekanlarda dikilen şu gördüğümüz dört dilde yazılmış kitabe bile kırık vaziyette. O yüzden ilgililerin bu işe el atmaları, bu kırık olan açıklama kitabesini düzeltilmesi ve burada bu evsizlerin bıraktığı hoş olmayan görüntülerin giderilmesi ve tarihi yapıyı harap eden bu bitkilerin buradan kaldırılması gerekmektedir" dedi.