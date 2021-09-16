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Lastiği patlayan otomobil kazaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı

Beykoz'da lastiği patlayan otomobil, önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ardından savrularak karşı şeritte seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken biri ağır 3 kişi de yaralandı.
16 Eylül 2021 07:47
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Kaza saat 00.15 sıralarında Yeni Riva Yolu Aydemir Canefe Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kavacık istikametinden Beykoz istikametine seyir halindeki Murat K.'nın yönetimindeki 34 JJ 6902 plakalı otomobilin lastiği patladı. Lastiğinin patlamasının ardından otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan otomobil takla atarak, karşı şeritte seyir halindeki Hasan Yıldırım'ın kullandığı 34 MSD 58 plakalı otomobilin üzerine düştü.

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 JJ 6902 plakalı otomobil metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından araçta sıkışanları çıkardı.

OTOMOBİLDE BULUNAN İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından 34 MSD 58 plakalı otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan Hasan Yıldırım ve Sabiha Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan ve hastaneye kaldırılan ismi öğrenilemeyen bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇOCUK AŞAĞI DÜŞTÜ SÖYLEMİ BÜYÜK PANİK YARATTI

Kazanın ardından 'otomobilden fırlayan çocuk viyadükten aşağı düştü' iddiası büyük paniğe neden oldu. Sağlık, polis, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar viyadükten aşağı düştüğü iddia edilen çocuğu bulmak için arama çalışması yaptı. Kısa süre sonra ise otomobilde çocuk olmadığı bilgisinin gelmesi üzerine arama çalışmalarına son verildi.

VATANDAŞLAR KAZA YERİNDE ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Kazanın ardından Beykoz-Kavacık istikameti tamamen trafiğe kapatılırken, Kavacık-Beykoz istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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