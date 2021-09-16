Akkuyu NGS'de sona doğru

Başkan Erdoğan, yarın Mersin'de bir takım açılış ve incelemelerde bulunacak. Erdoğan, kentte Rusya tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk NGS'si olacak Akkuyu'yu da ziyaret edecek. Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de vekalet edecek. Akkuyu yetkilileri tarafından Erdoğan'a santralde gelinen son durum hakkında brifing verilecek.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Her biri bin 200 megavat güce sahip VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak Akkuyu NGS'nin tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatsaat enerji üretimi yapılacak.

Akkuyu'da dördüncü ve son reaktörün temelinin 2022 başında atılması planlanırken, ilk reaktör ise 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınacak.

Sahada inşaat ve montaj çalışmaları ise son sürat devam ederken, 20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan Akkuyu NGS'nin yalnızca inşaa sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor.

Akkuyu NGS tamamen devreye girdiğinde İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını, Türkiye'nin ise yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

MERSİN-GÖZNE YOLU HİZMETE AÇILACAK

Erdoğan, aynı gün Akdeniz ve Torosların arasında aşırı sıcak ve uzun süren yaz mevsimine paralel olarak yayla turizminin de yaygın olduğu bölgede, Gözne Yaylası'na ve yöredeki diğer yaylalara ulaşım sağlayacak Mersin-Gözne yolunun da açılışını gerçekleştirecek.

Mersin-Gözne yolu toplam 21 kilometre uzunluğunda projelendirilirken, 16,5 km'lik kesimi bölünmüş yol standardında tamamlandı. 155 milyon lira yatırım yapılan proje kapsamında 8 adet kavşak da yer alıyor. Yolun Soğucak Kavşağı ile Gözne Yaylası arasında kalan 4,5 km'lik kesiminde yoğun yapılaşma nedeniyle çalışma yapılamıyor.

Mersin-Gözne yolu ile ayrıca, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'na da doğrudan erişim imkanı sağlandı. Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla; zamandan 24,3 milyon lira, akaryakıttan 8,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 32,6 milyon lira tasarruf sağlanacak, yıllık karbon emisyon salınımı 3 bin 411 ton azaltılacak.

BARIŞ ŞİMŞEK