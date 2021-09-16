1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akkuyu NGS'de sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Mersin temasları kapsamında Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali olan Akkuyu sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. Çalışmaların son durumu hakkında Akkuyu yetkililerinden bilgi alacak olan Erdoğan, ayrıca bölgedeki yaylalara ulaşımı kolaylaştıracak olan Mersin-Gözne yolunun da açılışını yapacak
16 Eylül 2021 08:40
+Aa- Yazdır
Akkuyu NGS'de sona doğru

Başkan Erdoğan, yarın Mersin'de bir takım açılış ve incelemelerde bulunacak. Erdoğan, kentte Rusya tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk NGS'si olacak Akkuyu'yu da ziyaret edecek. Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de vekalet edecek. Akkuyu yetkilileri tarafından Erdoğan'a santralde gelinen son durum hakkında brifing verilecek.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Her biri bin 200 megavat güce sahip VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak Akkuyu NGS'nin tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatsaat enerji üretimi yapılacak.

Akkuyu'da dördüncü ve son reaktörün temelinin 2022 başında atılması planlanırken, ilk reaktör ise 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınacak.

Sahada inşaat ve montaj çalışmaları ise son sürat devam ederken, 20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan Akkuyu NGS'nin yalnızca inşaa sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor.

Akkuyu NGS tamamen devreye girdiğinde İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını, Türkiye'nin ise yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

MERSİN-GÖZNE YOLU HİZMETE AÇILACAK

Erdoğan, aynı gün Akdeniz ve Torosların arasında aşırı sıcak ve uzun süren yaz mevsimine paralel olarak yayla turizminin de yaygın olduğu bölgede, Gözne Yaylası'na ve yöredeki diğer yaylalara ulaşım sağlayacak Mersin-Gözne yolunun da açılışını gerçekleştirecek.

Mersin-Gözne yolu toplam 21 kilometre uzunluğunda projelendirilirken, 16,5 km'lik kesimi bölünmüş yol standardında tamamlandı. 155 milyon lira yatırım yapılan proje kapsamında 8 adet kavşak da yer alıyor. Yolun Soğucak Kavşağı ile Gözne Yaylası arasında kalan 4,5 km'lik kesiminde yoğun yapılaşma nedeniyle çalışma yapılamıyor.

Mersin-Gözne yolu ile ayrıca, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'na da doğrudan erişim imkanı sağlandı. Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla; zamandan 24,3 milyon lira, akaryakıttan 8,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 32,6 milyon lira tasarruf sağlanacak, yıllık karbon emisyon salınımı 3 bin 411 ton azaltılacak.

BARIŞ ŞİMŞEK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı
16 Eylül 2021 09:49		 Güne başlarken döviz fiyatları
16 Eylül 2021 09:47
Küresel çip krizi sıfır ve ikinci eli etkileyecek
16 Eylül 2021 08:54		 'Daireler ucuzlasın çimento bedava'
16 Eylül 2021 08:49
Bu oda 900 TL! Mezardan farksız
16 Eylül 2021 08:41		 Lastiği patlayan otomobil kazaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı
16 Eylül 2021 07:47
Çanakkale köprüsünün görüntüsü heyecanlandırdı
16 Eylül 2021 07:20		 Çimento krizini enerji indirimi çözer
16 Eylül 2021 07:10
Kulüpler tribüne oynuyor
16 Eylül 2021 06:40		 Getir'in hizmet verdiği ülke sayısı 6 oldu
15 Eylül 2021 15:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı09:47 - Güne başlarken döviz fiyatları09:46 - 2021 KPSS'de sadece bir soruda düzeltme yapıldı.09:44 - İletişim Başkanı Altun: Tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum09:43 - Konya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü09:40 - İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
09:33 - Rektörün konutuna kümes yapımı Sayıştay'a takıldı09:22 - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı09:16 - 2021 KPSS sonuçları açıklandı09:07 - Kadıköy Anadolu'da nakil krizi08:54 - Küresel çip krizi sıfır ve ikinci eli etkileyecek08:49 - 'Daireler ucuzlasın çimento bedava'
08:46 - Kuruyan göller rant kapısı oldu08:43 - Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir08:41 - Bu oda 900 TL! Mezardan farksız08:40 - Akkuyu NGS'de sona doğru08:29 - Dünyada bir ilk yaşandı: 4 uzay turisti astronotsuz yola çıktı
08:27 - Milletvekilinin şantajcılarına hapis kararı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
2021 KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Hakim ve savcıların yükselme kararları Resmi Gazete'de
O sığınmacı kız şimdi hemşire
İşte Bozkurt sel felaketinde kaybolan 15 kişi
Lastiği patlayan otomobil kazaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı
Eğitimde de bilim kurulunun oluşturulması düşünülüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Anında hava tahmini 1
haklısın 1
kelle ütülür 2
yalan 2
Pudra şekeri 2
sebep olmak vs vesile olmak 2
Bugün olanlar 1
omerta 1
yaşar 1
neden uçlarda yaşıyoruz 1
SON İLANLAR
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 63 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam