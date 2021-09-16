İşte Bozkurt sel felaketinde kaybolan 15 kişi

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kaybolan 15 vatandaşın ismine SABAH ulaştı. Afetzedelerden 8'i Bozkurt'ta, 1'i İnebolu'da 6'sının ise Sinop'taki arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan sel felaketinde kaybolan Orhan Kalabalık'ın mahsur kalanlara yardım ederken, futbolcu Eray Çelebi'nin ise antrenman anında sele kapıldığı belirlendi. İşte birbirinden acı hikayeler ve ulaşılan isimler

Aranan isimlerden bir tanesi olan Orhan Kalabalık'ın sel felaketinde mahsur kalanlara yardım ederken sele kapıldığı ortaya çıktı. Bir diğer aranan isim 26 yaşındaki genç futbolcu Eray Çelebi'nin ise antrenman yaptığı esnada sele kapıldığı, selin şiddetini arttırması üzerine arkadaşlarını arayarak, "Beni kurtarın, burayı sel bastı" dediği öğrenildi....

8 kişinin Bozkurt'ta 1'inin İnebolu'da, 6'sının ise Sinop'un Ayancık ilçesinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İşte o isimler: Ecrin Yücel, Yusuf ve Orhan Kalabalık, Şeyma Avcı, Eray Çelebi, Aygün Hakman, Avni Hararcı, Mehmet Başbuğ (Bozkurt), Rabia Aydemir (İnebolu), Şükrü Özdemir, Muhammet ve Melike Demirkol, Hayrettin ve Alperen Demirbaş, Faruk Adak.

BOZKURT'A TURNUVA İÇİN GELMİŞTİ

Bozkurt'a halı saha futbol turnuvasına katılmak için Karabük'ten gelen futbolcu 26 yaşındaki Eray Çelebi de, sele antrenman yaparken yakalandı.

Halı sahada antrenman yaparken selin geldiğini gören Çelebi, tesisin çatısına çıkarak arkadaşlarını arayıp, "Beni kurtarın, burayı sel bastı" diye yardım istedi. Tesisin yıkılmasıyla sel sularına kapılan Eray Çelebi'yi arama çalışmaları sürüyor.

MAHSUR KALANLARA YARDIM EDERKEN SELE KAPILDI

Bozkurt'ta esnaf olan 41 yaşındaki Orhan Kalabalık, sel faciasında mahsur kalanlara yardım etmeye çalışırken kendisi de sele kapıldı. Ekiplerin Kalabalık'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşi Turan Kalabalık "AFAD yetkilileri her gün bizimle iletişime geçiyor, bekliyoruz" dedi.

YAŞANANLAR UNUTULACAK GİBİ DEĞİLDİ

Selden en büyük zaiyatı gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 459 personel ile 15 vatandaşın arama çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Bozkurt Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk ise Bozkurt'un şu anda bir şantiye gibi olduğunu, konteynırların kurulduğunu söyleyerek ekipler çok çalıştı, insanların mağduriyetleri giderilmeye çalışıldı ama yaşananlar unutulacak gibi değildi" diye konuştu.

459 PERSONEL İLE 15 VATANDAŞIMIZI ARIYORUZ

İnsan hayatında zor günler ve zor geceler olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Benim çok zor gecelerimden bir tanesiydi. Benim ne kadar zor gecem ise çatıların üzerinde kalıp devletinden aman bekleyen, imdat dileyen insanların da benden daha zor gecesiydi ve günüydü. 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden 459 personelle hala devam ediyor.

Rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına, akrabalarına, hemşehrilerimize baş sağlığı dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında bulunduğumuz vatandaşlarımızın da başta akrabaları olmak üzere sabır diliyoruz. Gayretimiz bu aşamada da devam etmektedir" diye konuştu. Devletin afet öncesi aldığı tedbirlerle, afet anında yaptıklarıyla ve afet sonrası yaptıklarıyla bu süreci yürüttüğünü belirten Bakan Soylu, ayrıca bu yıl afet eğitim yılı olduğunu ve pandemi olmasına rağmen 25 milyon insana yüz yüze eğitim verdiklerini söyledi.

İNSANIN ÇARESİZ KALDIĞI BİR TABLO

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Soylu, sel felaketinin üzerinden bir ay geçtiğini ve felaket öncesi Bozkurt ilçesi Mamatlar köyüne 453 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Yani, çok yoğun, görülmedik bir şekilde, insanın ve yaptıklarımızın da çaresiz kaldığı bir tabloyla bizi karşı karşıya bıraktı. Hem Kastamonu'yu hem Sinop'u hem de Bartın'ı etkiledi ve ilçelerimizi de etkiledi. Kayıplarımız oldu" dedi.

HER TÜRLÜ DESTEK ORTAYA KOYULUYOR

Sel bölgelerinde 37 sivil toplum kuruluşunun çalıştığını aktaran Soylu, "Hepinizin huzurunda onlara da teşekkür ediyorum. Kızılayımız bu süreçte 900 bin öğün yemek dağıttı. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 7 bin 500 personel giydirdi yani burada çalışan... 7 bin 500 vatandaşımızın da yine hem sosyal marketlerden hem gezici marketlerden yani gezici koordinasyon birimlerinden giyimlerini sağladık" diye konuştu. Mağdur olan ve taşınması gereken 464 selzedenin jandarma tarafından taşındığını dile getiren Soylu, vatandaşlara her türlü desteği ortaya koymaya çalıştıklarını aktardı.

ŞU AN BURASI ŞANTİYE GİBİ

Bozkurt Mahallesi Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk, "Ekipler canla başla burada çalıştılar, balçığı kaldırdılar. Şu an burası şantiye gibi, çalışmalar hala devam ediyor, ekipler bina boşluklarında kayıp olan vatandaşlarımız için arama çalışması yapıyor. Burada yaşayan insanlar hala yaşananların etkisinden kurtulamadı.

Tedirginlik içinde yaşıyorlar. Yaşanan felaket 10 dakika içinde oldu. İnsanların cenazelerine ilk ulaştığımızda bunların ailelerine bu haberi muhtar olarak ben vermek zorunda kaldım çok zor bir durumdu. Bir defasında bir kuyumcu dükkanına iki kez girdik balçıktan cenazeyi göremedik, ailen ısrarı üzerine üçüncü kez girdik de öyle zor bulduk cenazeyi. Çok zor şeyler yaşandı burada. Yaralar sarılıyor ancak insanların bu yaşadıklarını anlatması biraz zor olacak" diye konuştu.