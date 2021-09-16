Milletvekilinin şantajcılarına hapis kararı çıktı
|16 Eylül 2021 08:27
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme, sanıklar Cahit A., Ahmet A., Aynur Doğan E. ve Erdoğan B.'yi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan gizliliğin görüntülü kayda alınması suretiyle işlenmesi gerekçesiyle 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ
Sanıkları "Zincirleme şantaj" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis ve 625 gün karşılığı 12 bin 500'er TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, "Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların pişmanlığının bulunmamasını dikkate alan mahkeme takdiri indirim uygulamadı ve sanıklar hakkında yasal koşullar oluşmadığından erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve adli para cezasına çevrilmesini uygulamadı. Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin de orantılı olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.
"KAYITLAR ELİMİZDE" MESAJI ATILMIŞTI
Mesajlarda "Selam vekilim. Bir emanet var. Göndereceğim size. S..s partinizle alakalı. Kayıtlar elimizde. Başka yerlere gitmeden sana gelsin dedim" ifadelerine yer verilmişti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
CHP'li Özgür Karabat'ın o dönem Çekmeköy Meclis Üyesi olan Aynur Doğan E. ile bir evde yakınlaşması sonrasında şantaja uğradığı iddia edilmişti. Sanık Aynur D.E. ve yine partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B.'nin arasında bulunduğu 4 sanığın, evdeki yakınlaşmayı gizli kamerayla kayda alarak milletvekili Karabat'a şantaj yaptığı öne sürülmüştü.
ŞAHISLARI ŞİKAYET ETTİ
Görüntüleri milletvekiline gönderen sanıkların önce 10 milyon TL, milletvekilinin şantaja boyun eğmemesi üzerine de bu parayı 3 milyon TL istedikleri iddia edilmişti. Şantajın devam etmesi üzerine milletvekili Özgür Karabat, adli makamlara şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine yakalanan sanıklar Aynur Doğan E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B. 24 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmışlardı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda 4 sanık hakkında "Zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "Zincirleme şekilde şantaj" suçlarından dava açılmıştı. Tutuklu olarak yargılanmaya başlanan sanıklar, 2 Nisan 2021 tarihli duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.
DİLEK YAMAN DEMİR
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