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Dünyada bir ilk yaşandı: 4 uzay turisti astronotsuz yola çıktı

SpaceX insanlık tarihinde ilk kez, 4 uzay turisti için dünya çevresinde 3 günlük seyahat düzenliyor.
16 Eylül 2021 08:29
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SpaceX insanlık tarihinde ilk kez, 4 uzay turisti için dünya çevresinde 3 günlük seyahat düzenliyor. Uçuşta yolcular haricinde astronot ya da pilot bulunmuyor. Uzay turistlerini taşıyan Dragon kapsülü fırlatıldı. Fırlatma Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde gerçekleşti.
NTV
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