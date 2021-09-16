Dünyada bir ilk yaşandı: 4 uzay turisti astronotsuz yola çıktı
SpaceX insanlık tarihinde ilk kez, 4 uzay turisti için dünya çevresinde 3 günlük seyahat düzenliyor.
|16 Eylül 2021 08:29
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