Kadıköy Anadolu'da nakil krizi
|16 Eylül 2021 09:07
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Bunun binlerce öğrencinin emeğini hiçe saymak anlamına geldiğini iddia eden Okul Aile Birliği, öğrencinin kaydının mevzuatta belirtilen kurallara uygun bir okula alınması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Sosyal medyada da Nakil işlemine tepki yağdı. Öğrencinin ailesi ise asıl kendilerinin haksızlığa uğradığını savundu.
BABA: TORPİL YOK
Hürriyet'ten Seda Nur Başpınar'ın haberine göre: Öğrencinin babası, konuyla ilgili Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Bu işlem bir torpil ya da kayırma değil, engelli ve kronik hastalıkları olan öğrencilere belirli koşullarda sağlanan bir hak. Çocuğumuz, LGS'ye kaynaştırma öğrencisi olarak girdi ve aldığı puanla Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni kazandı. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesinin 7. fıkrası kapsamında da evimize yakın olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ne nakil kararı alındı. Yönetmeliğin bu maddesi temelinde engelli çocuğun, engeline-hastalığına bağlı olarak gereksinim duyacağı özel koşulları sağlayarak eğitim hayatına sağlıklı ve kaliteli bir şekilde evine en yakın noktada devam edebilmesini ön görüyor. Benim çocuğumun da yetkili hastanelerden alınmış raporu var." Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin başlattığı inceleme devam ediyor.
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