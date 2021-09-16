2021 KPSS sonuçları açıklandı
|16 Eylül 2021 09:16
|+Aa- Yazdır
ÖSYM Başkanlığı 2021 KPSS sonuçlarını açıkladı. İşte Başkanlıktan yapılan duyuru.
(16 Eylül 2021)
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı
01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 07-08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Eylül 2021 tarihinde saat 09.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sonuçlara ulaşmak için Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kadıköy Anadolu'da nakil krizi
16 Eylül 2021 09:07
|Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
16 Eylül 2021 08:43
|Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
16 Eylül 2021 07:52
|Eğitimde de bilim kurulunun oluşturulması düşünülüyor
16 Eylül 2021 06:50
|Borlu yapı enjeksiyon malzemesine TÜBİTAK desteği
15 Eylül 2021 22:28
|Bakan Özer: Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalı
15 Eylül 2021 15:34
|MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
15 Eylül 2021 14:56
|Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek
15 Eylül 2021 14:04
|Bakan Özer: Diyarbakır'da 20 yeni ilkokul yapılacak
15 Eylül 2021 13:46
|Diyanet talep olan kurumlarda 'D grubu Kur'an kursları' açacak
15 Eylül 2021 11:13