2021 KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı 2021 KPSS sonuçlarını açıkladı. İşte Başkanlıktan yapılan duyuru.

(16 Eylül 2021)

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 07-08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Eylül 2021 tarihinde saat 09.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sonuçlara ulaşmak için Tıklayınız.