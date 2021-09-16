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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

12 Eylül'de sona eren KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı.
16 Eylül 2021 09:22
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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı.

Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yaptı.

Bakan Kasapoğlu KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Memurlar.Net
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