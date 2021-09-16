İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
|16 Eylül 2021 09:40
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği bildirildi.
Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İletişim Başkanı Altun: Tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum
16 Eylül 2021 09:44
|Kuruyan göller rant kapısı oldu
16 Eylül 2021 08:46
|İşte Bozkurt sel felaketinde kaybolan 15 kişi
16 Eylül 2021 08:22
|O sığınmacı kız şimdi hemşire
16 Eylül 2021 08:20
|Yüzme havuzuna aşırı klor aktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
16 Eylül 2021 07:45
|Manisa'da bir kişi ihtiyaç gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı
16 Eylül 2021 07:39
|Kahve tiryakilerine iklimden kötü haber! Yüzde 60'ı tükendi!
16 Eylül 2021 07:36
|Fethin sembolü bağımlılara kaldı!
16 Eylül 2021 07:30
|Gebe ölümleri 3 kat arttı
16 Eylül 2021 07:05
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
16 Eylül 2021 06:30