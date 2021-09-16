1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
16 Eylül 2021 09:40
+Aa- Yazdır
İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği bildirildi.

Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun: Tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum
16 Eylül 2021 09:44		 Kuruyan göller rant kapısı oldu
16 Eylül 2021 08:46
İşte Bozkurt sel felaketinde kaybolan 15 kişi
16 Eylül 2021 08:22		 O sığınmacı kız şimdi hemşire
16 Eylül 2021 08:20
Yüzme havuzuna aşırı klor aktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
16 Eylül 2021 07:45		 Manisa'da bir kişi ihtiyaç gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı
16 Eylül 2021 07:39
Kahve tiryakilerine iklimden kötü haber! Yüzde 60'ı tükendi!
16 Eylül 2021 07:36		 Fethin sembolü bağımlılara kaldı!
16 Eylül 2021 07:30
Gebe ölümleri 3 kat arttı
16 Eylül 2021 07:05		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
16 Eylül 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:55 - 12 Kamu kurumu toplamda 1448 personel almak için ilana çıktı09:49 - Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı09:47 - Güne başlarken döviz fiyatları09:46 - 2021 KPSS'de sadece bir soruda düzeltme yapıldı.09:44 - İletişim Başkanı Altun: Tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum09:43 - Konya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
09:40 - İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı09:33 - Rektörün konutuna kümes yapımı Sayıştay'a takıldı09:22 - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı09:16 - 2021 KPSS sonuçları açıklandı09:07 - Kadıköy Anadolu'da nakil krizi08:54 - Küresel çip krizi sıfır ve ikinci eli etkileyecek
08:49 - 'Daireler ucuzlasın çimento bedava'08:46 - Kuruyan göller rant kapısı oldu08:43 - Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir08:41 - Bu oda 900 TL! Mezardan farksız08:40 - Akkuyu NGS'de sona doğru
08:29 - Dünyada bir ilk yaşandı: 4 uzay turisti astronotsuz yola çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
2021 KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Hakim ve savcıların yükselme kararları Resmi Gazete'de
O sığınmacı kız şimdi hemşire
İşte Bozkurt sel felaketinde kaybolan 15 kişi
Lastiği patlayan otomobil kazaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı
Eğitimde de bilim kurulunun oluşturulması düşünülüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 1
haklısın 1
Pudra şekeri 2
litecoin 1
sebep olmak vs vesile olmak 2
hayata dair gülümseten detaylar 1
yaşar 1
sulama kanalları 1
kelle ütülür 2
sorma ne haldeyim 2
SON İLANLAR
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 63 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam