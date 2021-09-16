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2021 KPSS A grubu adayları için yol haritası

2021 KPSS A sonuçları açıklandı. Üyelerimizden gelen 'bundan sonra ne yapacağız?' gibi sorularına cevap vererek A grubu adayları biraz bilgilendirmek istiyoruz.
16 Eylül 2021 10:00
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2021 KPSS A grubu adayları için yol haritası

A Grubu hakkında kısa bilgi

657 sayılı DMK'ye tabi memurlar üçe ayrılmaktadır. Bunlar bildiğimiz anlamdaki B grubu memurlar, öğretmenler ve A grubu memurlardır. A grubu memurlar uzman, müfettiş, kaymakam, denetmen gibi unvanlardır. Yüksek maaş, yurtdışı imkanı, yükselme olanakları geniş olduğu için de bunlara kariyer meslekler de denilmektedir.

A grubu mesleklere girebilmek için üç aşamadan geçilmesi gerekir. KPSS, kurum yazılı sınavı ve mülakat. Ancak bazı A grubu meslekler için kurum sınavı yapılmadan doğrudan mülakat yapılabilmektedir. Bazı A grubu meslekler için ise KPSS puanına da ihtiyaç yoktur. Bunlar kaymakamlık, hakimlik ve Sayıştay denetçiliğidir. Bu 3 kurum genel olarak ÖSYM'ye ayrıca bir sınav yaptırmaktadır.

Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Üç aşamalı sürecin birinci aşaması tamamlandı ve KPSS açıklandı. Şimdi sıra kurum sınavlarında. Adaylar kurum sınavlarına da girdikten sonra nasiplerinde varsa bu güzel mesleklere kavuşacaklar.

Adayların takılmaması gereken bazı konular

Adayların sorularından birisi "çok alım olur mu?" sorusudur. Bu soru bir kere A grubunun mantığına aykırıdır. A grubu meslekler az sayıda ve imkanları geniş mesleklerdir. İktisat dersinde gördüğünüz "elmas-su paradoksu" mantığı ile düşünmek yeterlidir. Sizleri A grubu için o kadar emek vermeye onlarca kitabı çalışmaya iten şey nedir? Tabi ki bu mesleklerin imkanları ve diğer yüzlerce normal memuriyetten farklı olmalarıdır. Bu meslekler az oldukları için değerlidir. Az olmaktan çıkıp da yüzlerce binlerce alım yapılan bazı A grubu mesleklerin ise nasıl sıradanlaştığı ve buraları kazanan insanların ise nasıl mutsuz olup da hala başka kurumlara geçmek için ders çalıştıkları da bilinen bir gerçektir.

Bir diğer soru "hemen ilan verilir mi?" sorusudur. Biz de şunu soruyoruz "hemen ilan verilse ve 20 gün sonra sınav olsa bu kadar kısa sürede toparlayabilecek misiniz konuları?". Tahminimizce cevabınız "bilmiyorum" ya da "hayır" olacaktır. O zaman nedir bu acelecilik?

Bazı adaylar ise "KPSS den puan aldıysam kurum sınavını da yaparım" şeklinde düşünmektedir. Bunu diyenler de özellikle 70-85 aralığında puan alan adaylardır. Oysa ki KPSS nispi bir yolla hesaplanır. Aslında çan eğrisi sistemi uygulanmaktadır. 75 civarı alan bir adayın netleri zaten yarıdan azdır ve bunlarla beraber mutlaka ciddi eksik olduğu birkaç alan vardır. Peki bu aday nasıl bu kadar çok puan aldı? Çünkü Türkiye ortalamasının biraz üstüne çıktığı için 70 üstünde puan geldi. Bu durumdaki birisinin hemen açılan bir kurum sınavında başarılı olma ihtimali ise çok zayıftır. Bu yüzden hemen ders başına oturup eksiklerini tamamlamalıdır.

Başka bir soru ise "bana sıra gelir mi?" sorusudur. Bu soru özellikle 70-77 bandında olan adaylardan gelmektedir. Ve hedefler ise genel olarak küçük olmaktadır. Gelir uzmanlığı, mali hizmet uzmanlığı veya il göç uzmanlığı gibi taşra meslekleri hedef olarak konulmaktadır. (Oysa ki a grubuna, adayları çeken özelliklerin olduğu meslekler ise merkez uzmanlık ve teftiş kadrolarıdır.) Bu soruyu soran adaylarımız için küçük bir örnek vermek istiyoruz. 70'in biraz üstünde bir puan alan bir adayımız "ne de olsa bana sıra gelmez" mantığı ile KPSS'den sonra ders çalışmamıştır. O sırada bir kurum sınavı açılmış ve yine aynı mantıkla başvurmuştur. Ancak sınava 20 kala onun da puanına sıra gelmiş ve giriş hakkı elde etmiştir. Fakat 20 günde konuları yetiştiremediği için sınavı geçememiştir. Bu sefer gaza gelen ve sıkı ders çalışan aday aynı kurumun açtığı ikinci sınava yine başvurmuştur ancak bu sefer de puanına sıra gelmemiştir. İşte bu gerçek olayın üzerine fazla da bir söz söylemeye gerek duymuyoruz.

70'i geçen her aday şuan sanki kurum sınavına girecekmiş gibi çalışmalıdır. Bizden söylemesi. Kimin nasibinin ne zaman nereden geleceği belli değildir ve hazırlıklı olmak lazımdır. Üstelik diyelim ki hazırlandınız ama sıra gelmedi. Sonuçta çalışmış oldunuz, bilginizi oturttunuz, sonraki seneye altyapınızı güçlendirdiniz. Bilgiden ders çalışmaktan kitaptan kime ne zarar gelir ki?

Siyasi konjonktür alımları etkiler mi?

Evet etkiler. Ve şuanda da etkilemektedir. Normalde yaz aylarında pek a grubu ilan verilmemekte iken takip eden adaylar görmektedir ki ardı ardına A grubu ilan verilmektedir. Bu ilanları A grubu ilan bölümümüzden takip edebilirsiniz. Tıklayın.

Ne yapmak gerekli?

Yapılması gereken ise hemen elinizdeki kaynakları değerlendirip, gerekiyorsa yeni kaynaklar ekleyip ders çalışmaya başlamanızdır. Ancak, "her alanın elimde konu anlatımı var" düşüncesi ise yanlıştır. Çünkü bazı kurumlar için farklı kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunun için de forumda tecrübeli adaylarca verilen bazı kaynakların elde edilmesi faydalı olacaktır. Tabi her aday da doğru tecrübeye sahip olmayabilir. Bu yüzden iyi araştırma yapmak gerekir.

70'i geçen her aday şuan sanki kurum sınavına girecekmiş gibi çalışmalıdır. Bizden söylemesi. Kimin nasibinin ne zaman nereden geleceği belli değildir ve hazırlıklı olmak lazımdır. Üstelik diyelim ki hazırlandınız ama sıra gelmedi. Sonuçta çalışmış oldunuz, bilginizi oturttunuz, sonraki seneye altyapınızı güçlendirdiniz. Bilgiden ders çalışmaktan kitaptan kime ne zarar gelir ki?
Memurlar.Net - Özel

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