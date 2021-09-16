İletişim Başkanı Altun: Tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum
|16 Eylül 2021 09:44
|+Aa- Yazdır
Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde "Yılın İletişim Ödülü"ne layık görülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun, "iletişim alanındaki çalışmalarıyla yeni bir vizyon geliştirilmesine katkıları" dolayısıyla "Yılın İletişim Ödülü"ne layık görüldü.
Ödülünü dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu Yayıncılar Derneğine teşekkür etti.
Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği'ne teşekkür ederim. Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Edirne'de ilaç mümessilinin 'klasik otomobil restore hobisi' tutkuya dönüştü
16 Eylül 2021 11:10
|Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi, müzik dehası Buğra oldu
16 Eylül 2021 11:02
|Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
16 Eylül 2021 10:45
|Ankara İl Sağlık Müdürü: Covid'den ölen hamilelerin hepsi aşısız
16 Eylül 2021 10:03
|Hatırlatma dozu düşen antikor seviyesini yükseltiyor
16 Eylül 2021 09:57
|İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
16 Eylül 2021 09:40
|Kuruyan göller rant kapısı oldu
16 Eylül 2021 08:46
|İşte Bozkurt sel felaketinde kaybolan 15 kişi
16 Eylül 2021 08:22
|O sığınmacı kız şimdi hemşire
16 Eylül 2021 08:20
|Yüzme havuzuna aşırı klor aktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
16 Eylül 2021 07:45