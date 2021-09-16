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İletişim Başkanı Altun: Tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum

Fahrettin Altun: "Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"
16 Eylül 2021 09:44
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İletişim Başkanı Altun: Tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde "Yılın İletişim Ödülü"ne layık görülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, "iletişim alanındaki çalışmalarıyla yeni bir vizyon geliştirilmesine katkıları" dolayısıyla "Yılın İletişim Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülünü dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu Yayıncılar Derneğine teşekkür etti.

Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği'ne teşekkür ederim. Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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