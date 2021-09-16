2021 KPSS'de sadece bir soruda düzeltme yapıldı.

ÖSYM Başkanlığı bugün KPSS-A grubu ve KPSS Öğretmenlik sınav sonuçlarını açıkladı. Sınavda, GY GK Eğitim Bilimlerine, Alan bilgisi testlerinden ÖABT'te değin bir çok alanda test uygulanmıştı.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre sadece 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.