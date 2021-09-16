2021 KPSS'de sadece bir soruda düzeltme yapıldı.
ÖSYM Başkanlığı bugün 2021 KPSS sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre sadece bir sorunun cevap şıkkı değiştirildi.
|16 Eylül 2021 09:46
|+Aa- Yazdır
ÖSYM Başkanlığı bugün KPSS-A grubu ve KPSS Öğretmenlik sınav sonuçlarını açıkladı. Sınavda, GY GK Eğitim Bilimlerine, Alan bilgisi testlerinden ÖABT'te değin bir çok alanda test uygulanmıştı.
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre sadece 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|12 kamu kurumu 458 personel almak için ilana çıktı
16 Eylül 2021 10:00
|2021 KPSS A grubu adayları için yol haritası
16 Eylül 2021 10:00
|KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 Eylül 2021 13:55
|GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?
15 Eylül 2021 12:27
|4 Üniversite toplamda 102 personel almak için ilana çıktı
14 Eylül 2021 10:38
|Araştırma üniversitesinden kişiye özel öğretim görevlisi ilanı!
13 Eylül 2021 16:00
|Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
13 Eylül 2021 14:15
|8 Kamu Kurumu toplamda 817 personel almak için ilana çıktı
10 Eylül 2021 17:02
|Öğretmen atamada 2018 yılındaki hata tekrar ediliyor
10 Eylül 2021 16:35
|15 bin öğretmen atama takvimi netleşti
09 Eylül 2021 20:01