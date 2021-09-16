İçişleri'nden 'Maltepe Kaymakamı'nın atanması' açıklaması
|16 Eylül 2021 09:54
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İçişleri Bakanlığı, "aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü" haberine ilişkin, "Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 3 Eylül 2021'de olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır." açıklaması yaptı.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında "eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü" şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"17 Aralık 2016 ile 6 Eylül 2021 arasında Maltepe Kaymakamı olarak görev yapan Meftun Dallı, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bölge ve görev süresi esaslarına istinaden Maltepe ilçesindeki görev süresini tamamlamış olması nedeniyle, genel teamüllere uygun olarak 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesiyle Derince Kaymakamlığına atanmıştır. Ayrıca, iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 3 Eylül 2021'de olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır."
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