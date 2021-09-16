Van'da artan balık ölümleri inceleniyor
|16 Eylül 2021 09:59
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu Koçköprü Barajı'nda incelemede bulundu.
Akkuş, burada yaptığı açıklamada, barajlardaki su seviyesinde kuraklık nedeniyle önemli oranda düşüşün yaşandığının gözlendiğini söyledi.
Havzadaki barajlarda balık ölümlerinin arttığını vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti:
"Eylül ayı itibariyle bu bölgede çok ciddi ötrofikasyon (büyük su kitlelerinde gerçekleşen alg ve plankton artışı) hadisesinin olduğunu görüyoruz. Yani suya azot fosfat girdisi ile beraber burada mikro ipliksi algler saatler içerisinde çoğalarak balıkların solungaçlarını tıkıyor ve balık ölümleri gerçekleşiyor. Koçköprü Barajı'nda tipik bir ötrofikasyon hadisesi yaşıyoruz. Su oldukça bulanık ve oksijen seviyesi haliyle düşüyor. Binlerce balığın öldüğüne şahitlik ediyoruz. Bu sene kuraklıktan dolayı baraj göllerinde su seviyelerinde inanılmaz bir düşüş meydana geldi. Belki de tarihinde hiç olmadığı kadar baraj göllerinde su seviyesi azaldı. Önümüzdeki aylarda yağmurla beraber umuyoruz ki tekrardan barajlara su girdisi olacak ve su seviyeleri yükselecek."
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de laboratuvar ortamında incelenmek üzere Koçköprü ile Muradiye'deki Sarımehmet barajlarından numune aldı.
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