Borsa güne yükselişle başladı
|16 Eylül 2021 10:01
|+Aa- Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,69 puan ve yüzde 0,33 artarak 1.428,66 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü önceki kapanışın yüzde 0,73 altında 1.423,97 puandan tamamladı.
Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyrettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor
16 Eylül 2021 11:25
|KOBİ'lerin yüzde 35'i çalışanlarının işini korumaya devam etti
16 Eylül 2021 11:04
|Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı
16 Eylül 2021 10:54
|23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
16 Eylül 2021 10:29
|Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı
16 Eylül 2021 09:49
|Güne başlarken döviz fiyatları
16 Eylül 2021 09:47
|Küresel çip krizi sıfır ve ikinci eli etkileyecek
16 Eylül 2021 08:54
|'Daireler ucuzlasın çimento bedava'
16 Eylül 2021 08:49
|Bu oda 900 TL! Mezardan farksız
16 Eylül 2021 08:41
|Akkuyu NGS'de sona doğru
16 Eylül 2021 08:40