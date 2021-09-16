Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı
|16 Eylül 2021 10:21
|+Aa- Yazdır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı.
Gelecek seçimde Millet İttifakı'nın içinde olacak mısınız sorusuna "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz."
Cumhur İttifakı'na gitme şartı
Karamollaoğlu "Diyelim ki şartlar değişti sizi razı etmeleri halinde Cumhur İttifakı'na girme kararı almanız mümkün mü?" sorusuna gülerek "Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki "Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım", o zaman kavgasız dövüşsüz girerim. Veya "Başkanlık sistemini değiştirelim" diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi bunlardan birinin olması lazım." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İYİ Parti Antalya'da yumruklar konuştu! İhracı isteniyor
16 Eylül 2021 11:54
|HDP'li Vekil: Millet İttifakı'nın bir parçası olmak istemiyoruz
16 Eylül 2021 10:58
|Kaza yapan şoför 'ben kiracıyım, çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi
16 Eylül 2021 07:43
|Selçuk Bayraktar: Yabancılara yetişmemiz mümkün değil diyorlardı, bu köle zihniyeti
16 Eylül 2021 02:27
|Hakim ve savcıların yükselme kararları Resmi Gazete'de
16 Eylül 2021 00:59
|16 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
16 Eylül 2021 00:01
|Obama'dan İstanbul açıklaması: İlkti ve harikaydı
15 Eylül 2021 23:02
|Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Özkoç'a fotoğraflı yanıt!
15 Eylül 2021 22:57
|Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı
15 Eylül 2021 22:16
|Kahramanmaraş İl Müftüsü Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır
15 Eylül 2021 21:01