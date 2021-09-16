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23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indirimlerine 23 Eylül'de 50 baz puanla başlamasını, yılın kalanında toplamda 200 baz puan faiz indirimi yapılmasını beklediğini açıkladı
16 Eylül 2021 10:29
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23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor

Piyasada gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, bankadan bir faiz indirimi bekleyenler artıyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), 23 Eylül'de TCMB'den 50 baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.

'BÜYÜME AĞIR BASIYOR, 200 PUAN İNDİRİM GELİR'

Türkiye'de büyüme kaygılarının enflasyona ağır basıyor göründüğünü ve bu nedenle de 2021'in geri kalanında toplamda 200 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini belirten IIF, indirim döngüsünün 23 Eylül'de başlamasını öngördü.

IIF ayrıca, 2022'de de 200 baz puanlık faiz indirimi beklediğini duyurdu.

Manşet tüketici enflasyonunda devam eden artışa rağmen çekirdek enflasyonun ağustosta yüzde 16,8'e gerilediğini, TCMB'nin de enflasyonda çekirdek göstergelere odaklanacağını açıkladığını belirten IIF, kasım ve aralıkta baz etkisiyle enflasyonda düşüş ve buna paralel ek faiz indirimleri öngördü.

Faiz indirimleriyle birlikte bankaların kredi faizlerini düşürmesini ve kredi talebinin artmasını öngören IIF, baz senaryosunda ABD ve Avrupa merkez bankalarının varlık alımlarını azaltmasının Türk varlıkları için olumsuz etkisinin çok olmayacağını varsaydı.

BAŞKAN İNDİRİM SİNYALİNİ VERMİŞTİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 8 Eylül'de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla piyasayı sarsmıştı.

Daha önceki açıklamalarında "beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz" mesajı veren Kavcıoğlu, manşet tüketici enflasyonunun yüzde 19,25'i görerek yüzde 19'luk TCMB politika faizini aşması sonrasında söylem değiştirmişti.

"Özellikle pandemi nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullar, çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırıyor" diyen Kavcıoğlu, "Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN AĞUSTOS BAŞINDA İSTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 4 Ağustos'ta katıldığı bir televizyon programında "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos'ta düşük enflasyona geçeceğiz" demişti.

Ağustosta enflasyon düşmedi, aksine arttı ancak TCMB ağustosta yapamadığı indirimi eylülde yapabileceğinin sinyalini verdi.
Memurlar.Net
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