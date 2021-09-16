Meslek liseli Muhammed'in hayali olan doktorluğun kapısı aralandı

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Muhammed Bozkurt, 12 çocuklu Bozkurt ailesinin en küçük çocuğu olarak Diyarbakır'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitiminin ardından mesleki ve teknik anadolu lisesinde eğitimine devam eden Bozkurt, burada elektrik elektronik alanında eğitim alsa da çocukluk hayali olan doktorluktan vazgeçmedi.

Bozkurt, 2016 yılında liseyi birincilikle bitirdi ancak LYS'de barajı geçemedi. Mezun olduktan sonra köy işlerinde babasına yardımcı olan Bozkurt, geçen yıl Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Uğur Kurs ile sınava tekrar hazırlandı.

Hayallerine ulaşmak için pes etmeden çalışan Bozkurt, 2021 YKS'de 428.844 puan alarak Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhammed Bozkurt, "Meslek lisesinde temel derslerin sayısı daha az bu nedenle biraz daha dezavantajlı oluyoruz. Sınava girdiğim ilk yıl üniversitelerin tıp fakültesine yerleşecek kadar iyi bir puan alamadım. Ama ben pes etmeden çalıştım. Hedefim iyi bir cerrah olmak. İnsanlara şifa olabilmek." ifadelerini kullandı.